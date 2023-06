10 curiosidades de la vida y carrera de Juan Román Riquelme que tal vez no conocías

Las historias no tan conocidas de Juan Román Riquelme

Los ídolos de esta envergadura siempre guardan historias por más hermetismo que hayan implementado en sus vidas. Juan Román Riquelme, devoto por la pelota de fútbol desde que tiene uso de razón, lleva consigo un sinfín de anécdotas que merecen ser contadas o conocidas. Algunas se hicieron públicas, otras no trascendieron tanto en los medios. Todas estas curiosidades son las que pintan en cuerpo entero a uno de los mejores futbolistas que nació en Argentina.

1. De las mentiras a su mamá para jugar al fútbol al acuerdo con Carlos Bianchi cuando era profesional

El pequeño Juan Román junto a Cacho Riquelme, su papá

Contó alguna vez el propio Román, que dejó los estudios secundarios porque estaba decidido a ser jugador profesional y planteó su anhelo ante sus padres, que cuando era muy chico se escapaba de las clases de catequesis por la tarde para irse al potrero a jugar a la pelota con sus amigos. Cacho, su papá, era su cómplice. María se enojaba con el “Cabezón”, como lo conocían en el barrio de Don Torcuato, pero él no hacía caso porque su amor por la redonda era demasiado fuerte. Ya de grande y hasta habiéndose consagrado en Boca en la época dorada de principios del 2000, Carlos Bianchi le permitía que jugara en su barrio con los amigos en las oportunidades que no lo convocaba para encuentros por el torneo local los fines de semana y sí lo ponía de titular entre semana para la Libertadores. Tuvo dos o tres lesiones de tobillo, pero Riquelme aseguraba que el Virrey le otorgaba ese permitido porque luego no faltaba a las citas coperas y rendía más que ninguno.

2. La historia del fichaje frustrado en River y su juramento de amor a Boca

Román junto al Sucha Ruiz, que de Argentinos pasó a Boca junto a él

El pequeño Juan Román jugaba al baby fútbol en La Carpita cuando Argentinos Juniors le echó el ojo. Antes de firmar por el Bicho de La Paternal, a los Riquelme le propusieron hacer una prueba en River que nunca se concretó por el fanatismo que tenía su familia por la camiseta de Boca. “Si te ponés la camiseta de River, no voy a poder ir a verte nunca a la cancha”, fue la advertencia de su mamá. La elección para Román, que también solía ir a la cancha a ver a Tigre junto a su padre, fue sencilla. El destino unió su camino con el del Xeneize para engrandecer su historia.

3. La anécdota de niño con su ídolo Manteca Martínez

Una linda historia entre Román y Manteca Martínez

A principios de los 90 Boca solía entrenarse en el Hindú Club situado en Don Torcuato y Román se acercaba al predio para observar de cerca las prácticas de su equipo predilecto. Uno de sus ídolos era Sergio Manteca Martínez, que a esa altura ya se había metido en el corazón de los hinchas boquenses. Un día una pelota se fue lejos, cerca de una reja del perímetro del predio, y él se atrevió a saltarla. Justo había ido a buscar el balón su ídolo, el Manteca, que con una mueca cómplice le dio a entender que se la llevara a su casa. El destino quiso que la anécdota se cerrara unos años más tarde, cuando fueron compañeros en el club. Su relación profesional dentro de los planteles dirigidos por Carlos Bilardo y Héctor Veira (96/97) no duró demasiado porque el Manteca se marchó al fútbol español. Sin embargo la amistad entre ambos perduró. En el último tiempo Román lo invitó varias veces a su palco en la Bombonera para ver partidos de Boca y obviamente está invitado a su despedida. “Manteca se reía porque le llevé la pelota que me había regalado aquel día en el entrenamiento del Hindú. Él ni se acordaba”, reveló el 10 hace un tiempo.

4. El gesto que tuvo como capitán campeón del Sub 20 de Malasia

Diego Markic y Riquelme levantan el trofeo del campeonato mundial Sub 20 de 1997

Markic conocía a Riquelme de las Inferiores de Argentinos Juniors. Aunque era una categoría más chico, Román solía quedarse algunas horas con los más grande comiendo algo y jugando al truco junto a su amigo Emanuel Sucha Ruiz. De pocas palabras, el futuro ídolo de Boca compartía la misma línea de colectivo que el rubio mediocampista de Argentinos. El vínculo se fortaleció aún más en la Selección y tuvo su broche de oro luego del final del partido ante Uruguay en Malasia. Llamativamente Pekerman había sacado del equipo titular a Markic para el duelo decisivo. Por una cuestión táctica, el DT dejaba afuera al número 6 que había sido inicial durante todo el ciclo. Por ende, la capitanía quedó suelta y la cinta se enrolló en el brazo izquierdo de Riquelme. “No me tocó jugar y Román era el subcapitán. En el momento en el que lo llaman para ir a levantar la Copa, él dijo ‘no, yo no voy, que vaya Diego que es el capitán’. Ahí le propuse que fuéramos los dos juntos. Se dio naturalmente. Me gusta destacar este gesto, uno con los años le va dando más valor a este tipo de cosas”, recordó Markic en una entrevista con Infobae.

5. El secuestro de su hermano Cristian

Cristian es el segundo hermano varón mayor de la familia Riquelme (Foto Baires)

Es el año 2002 y el equipo conducido por el Maestro Tabárez se prepara para visitar a Huracán por la fecha 11 del Torneo Clausura. Inesperadamente el Xeneize pierde a una de sus piezas claves por un delicado motivo personal: el 10 sale casi corriendo tras ser notificado del secuestro de su hermano Cristian Damián, alias Chanchi. Este hecho delictivo marcó a fuego la relación de hermandad-amistad entre Román y Cristian. Riquelme, con apenas 23 años, se vio obligado a dejar la pelota a un lado con la misión de negociar con los captores la recompensa y entrega de su hermano menor Cristian, que jugaba en las Inferiores de Platense. Cuatro hombres armados se le cruzaron en un auto mientras estaba con amigos cerca de la intersección entre Panamericana y Ruta 202. Sin mediar palabras, lo encapucharon y se lo llevaron. El secuestro no había sido al voleo: lo tenían apuntado y sabían quién era su hermano mayor. Román se reunió con su familia y quedó a la expectativa del llamado de los captores. El 10 se puso al hombro las negociaciones. El hecho tomó repercusión nacional y hasta se filtraron conversaciones telefónicas entre Riquelme y los secuestradores.

—¿La tenés?

—La estoy juntando, papi, me estoy rompiendo el o... Tengo 160 lucas ahora acá y en un rato me traen 20 lucas más.

—Lo vamos a hacer ahora. Si no venís vos, que venga tu viejo.

No trascendió cuál fue el monto que se entregó para la liberación, luego de más de 24 horas de cautiverio, en Ramos Mejía (a más de 20 kilómetros de donde lo raptaron) y de madrugada. El reencuentro fue conmovedor, con un Cristian todavía tembloroso y nervioso por la experiencia sufrida y un Román exultante por volver a abrazar sano y salvo a su hermano. La historia completa.

6. El pedido expreso de su papá antes de la final contra Real Madrid

Riquelme Intercambia la camiseta con Figo

Contó Riquelme después de bailar al Real Madrid en la Intercontinental del 2000 que Cacho, su papá, le había encomendado un único obsequio en su viaje a tierras asiáticas: la camiseta del portugués Luis Figo. Las imágenes de TV son elocuentes. Mientras el 10 merengue protestaba junto a Fernando Hierro ante la terna arbitral, Román aguardaba con ansias por el cambio de casacas que ya había pactado antes del match. Cuando estuvo a punto de ejecutar el trueque apareció Carlos Bianchi e hizo esperar a Figo unos segundos para fundirse en un abrazo eterno con el Virrey.

7. Su lazo con Zinedine Zidane

El día del retiro de Zidane, el francés cambió camiseta con el argentino

“Si yo fuera entrenador o pudiera hacer un equipo, Riquelme jugaría siempre”. El del francés fue uno de los tantos elogios de estrellas internacionales para con Riquelme. Dio la casualidad de que en el año de su retiro, el Monje compartió cancha con Román en un Real Madrid-Villarreal jugado en el Santiago Bernabéu por la última fecha de la liga española 2005/2006. “Román es mágico. Ese día nos volvió locos. Es un honor haberme retirado con su camiseta en mis manos. Fue la última camiseta que intercambié en mi vida, Riquelme es un gran número 10″, sentenció quien dejó en manos del argentino la 5 blanca.

8. El récord en Mundiales que ostenta

Riquelme contra Serbia en Mundial 2006

Juan Román Riquelme tuvo un acierto del 99% de sus pases en el partido que Argentina goleó 6-0 a Serbia y Montenegro en el Mundial de Alemania 2006. El número 10 acertó 104 de 105 pases que dio, el porcentaje más alto de un futbolista que intentó al menos 100 pases en un juego de Copa del Mundo (desde 1966).

9. La estrategia con Miguel Russo en la Libertadores 2007

Jugar de local y descansar de visitante: el plan de Russo con Riquelme para la Libertadores 2007

Como el ídolo volvió del Villarreal a principios de 2007 y no había hecho la pretemporada junto al resto del plantel, el entrenador lo fue llevando de a poco e ideó una estrategia para que se acoplara lo antes posible y de la mejor forma. Con la Libertadores siempre como prioridad, Russo coordinó con Riquelme que jugara todos los partidos de local en la fase de grupos y fuera preservado en los viajes a México (Toluca) y Perú (Cienciano), ya que Boca había jugado contra Bolívar en Bolivia unos días antes de que se concrete su retorno. Así fue que en esa Copa que Román brilló, participó en los tres triunfos por la zona en condición de local y luego sí fue titular en todos los cotejos de las series eliminatorias desde octavos hasta la final en la que descolló ante Gremio de Brasil.

10. Máximo goleador de Boca en Copa Libertadores

Los 25 goles de Román en Libertadores

Riquelme es, hasta hoy, el más grande artillero del Xeneize en el certamen continental predilecto. Supera a Martín Palermo (23), Carlos Tevez (22), Guillermo Barros Schelotto y Marcelo Delgado (18) y Rodrigo Palacio (15). Al margen de ser considerado por muchos como el mejor jugador de la historia del campeonato sudamericano, Román también es el máximo goleador en la historia de su club.

TODOS SUS GOLES

1. BOCA 5-3 El Nacional (8vos Libertadores 2000)

2. River 2-1 Boca (4tos Libertadores 2000)

3. Boca 3-0 River (4tos Libertadores 2000)

4. Boca 2-1 Oriente Petrolero (1° Fase Libertadores 2001)

5. Junior 2-3 Boca (8vos Libertadores 2001)

6. Palmeiras 2-2 Boca (Semis Libertadores 2001)

7. Boca 3-0 Toluca (1° Fase Libertadores 2007)

8. Boca 3-0 Vélez (8vos Libertadores 2007)

9. Vélez 3-1 Boca (8vos Libertadores 2007)

10. Libertad 0-2 Boca (4tos Libertadores 2007)

11. Boca 3-0 Cúcuta Deportivo (Semis Libertadores 2007)

12. Boca 3-0 Gremio (Final Libertadores 2007)

13. Gremio 0-2 Boca (Final Libertadores 2007)

14. Gremio 0-2 Boca (Final Libertadores 2007)

15. Boca 3-0 Maracaibo (1° Fase Libertadores 2008)

16. Boca 2-1 Cruzeiro (8vos Libertadores 2008)

17. Boca 2-2 Fluminense (Semis Libertadores 2008)

18. Boca 2-2 Fluminense (Semis Libertadores 2008)

19. Guaraní 1-3 Boca (1° Fase Libertadores 2009)

20. Boca 3-1 Guaraní (1° Fase Libertadores 2009)

21. Boca 2-0 Zamora (1° Fase Libertadores 2012)

22. Boca 2-1 Unión Española (8vos Libertadores 2012)

23. Unión Española 2-3 Boca (8vos Libertadores 2012)

24. Nacional 0-1 Boca (1° Fase Libertadores 2013)

25. Corinthians 1-1 Boca (8vos Libertadores 2013)

