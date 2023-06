Kylian Mbappé aclaró su situación en medio de los rumores de salida del PSG y explicó por qué mandó la carta a la directiva

Mbappé no renovará su contrato con PSG (Foto: Reuters/Pascal Rossignol)

La información que estalló en las últimas horas en Francia se replicó por todo el planeta: Kylian Mbappé informó al PSG que no activará la cláusula de renovación que tiene en su contrato, por lo que se irá dentro de un año. O antes...

El delantero de 24 años estará en libertad de acción para negociar su arribo a otra institución a partir de enero del 2024 y se marcharía libre para junio de ese año. En ese sentido, la planificación dirigencial ya piensa en negociarlo en este mismo mercado de pases para hacer caja con su salida. En ese contexto, Kiki decidió hablar sobre el tema por intermedio de un comunicado que le hizo llegar a la Agencia AFP.

En ese texto, Mbappé afirma que “nunca discutió una extensión de contrato con PSG”. Y, en ese sentido, aclara, que informó a la dirección del club la determinación por un tema protocolar: “La dirección del club a cargo de su prolongación contractual, firmada hace un año, fue informada el 15 de julio de 2022 de su decisión (de no seguir más allá de 2024) y el correo tenía como único objetivo confirmar lo que había sido precisado de forma oral previamente”, fue el texto que recibió la agencia de noticias por parte del equipo de trabajo del jugador.

“Kylian Mbappé y su entorno afirman no haber vuelto a hablar nunca con el club de este punto durante el año, excepto hace 15 días para anunciar el envío del correo. Ninguna eventual nueva prolongación fue, por otra parte, mencionada”, aclaran en otro fragmento. Y agregan: “Después de haber afirmado públicamente estas últimas semanas que será parisino la próxima temporada, Kylian Mbappé no ha pedido su marcha este verano sino que simplemente confirmó al club la no activación de su año suplementario”.

Al futbolista tampoco le gustó que la comunicación formal con la entidad se haya difundido por los medios: “Lamentan que la recepción de ese correo se haya difundido a los medios y que esos intercambios se hayan hecho públicos con el único objetivo de dañar su imagen y el buen desarrollo de las conversaciones con el club”.

En mayo del 2022, cuando PSG y Mbappé anunciaron su renovación, la camiseta que lució indicaba que era hasta 2025 (Foto: Reuters/Christian Hartmann)

Según detalló el medio francés RMC, el futbolista no tenía obligación de mandar formalmente su decisión: “Una carta que no tenía necesidad legal ya que a partir del 1 de agosto automáticamente no se activa esta opción”, explicaron en ese portal. El detalle es que en mayo del 2022, cuando Mbappé y el club oficializaron su continuidad, el futbolista lució una camiseta ante los fanáticos que decía “2025″, en clara referencia a la posibilidad de quedarse hasta ese año si activaba esta cláusula.

Su contrato, con dos años garantizados y uno opcional, será finalmente hasta junio del 2024 como máximo. Frente a este panorama, el PSG debe resolver qué decisión toma: sacar dinero vendiéndolo en este mercado de pases o dejar que se vaya gratis en un año. La Agencia AFP asegura que una “fuente próxima” les reveló que el club no “contempla la opción de dejar a su estrella irse libre al término de su contrato”, por lo que de ese modo abrieron la puerta a su partida inmediata si no consiguen convencerlo de renovar en las próximas dos semanas.

