Suárez lo elogió, ya fue convocado por Bielsa y anotó el gol del título en el Mundial Sub 20: la historia del “Mbappé uruguayo”

“Estoy viviendo una vida muy irrealista”. Luciano Rodríguez muestra la templanza de un jugador que lleva más de 100 partidos en la Celeste. Sin embargo, ese chico que pasa por el micrófono de Infobae dispuesto en el Estadio Único Diego Armando Maradona tiene solo 19 abriles. El hijo pródigo de Progreso que tuvo una actuación descollante en el Sudamericano, digna de elogios por parte de un histórico como Luis Suárez, ahora le dio una alegría a las más de 38.000 personas que coparon La Plata y, en cuestión de horas, hará valer la convocatoria de Marcelo Bielsa a la Mayor. Esta es la historia del Mbappé uruguayo.

El apodo puede sonar una humorada o algo sacado de la imaginación de este reportero, pero lo dijo, nada más ni nada menos, que el presidente de Liverpool de Uruguay, José Luis Palma. En enero pasado, la entidad lo pagó USD 500.000 a la institución de la Segunda División y se quedó con sus servicios a temprana edad, pero nada es fruto de casualidades porque el diamante en bruto se veía a leguas de distancia. “Hay centrodelanteros goleadores, pero es muy valioso para un entrenador tener un jugador de esta característica; un Mbappé uruguayo. No queremos hacer comparaciones ni de valor ni de calidad, pero sí de su estilo y de lo completo que es”, contó en enero pasado al programa radial Sport 890.

A pesar de que ni siquiera se había calzado la camiseta de los Negriazules, la apuesta sobre su figura fue total y en el torneo clasificatorio al Mundial Sub 20 fue una de las figuras de la selección comandada por Marcelo Broli. Anotó cinco tantos y quedó a uno de los máximos goleadores Vitor Roque y Andrey Santos. Más allá de este logro individual, hubo una de sus celebraciones que quedará para siempre en su retina.

Sin margen de error, se medía en la anteúltima fecha del Hexagonal Final ante Paraguay y tenía que ganar obligatoriamente para seguir con posibilidades de luchar por el título (lo perdería en la última jornada con Brasil). Los minutos pasaban y el cero se asentaba en el marcador hasta que Rodríguez se hizo cargo de un tiro libre a más de 25 metros. Un derechazo fulminante se incrustó contra el palo izquierdo del guardameta de la Albirroja y provocó el festejo de sus compañeros ante tamaña definición. Las publicaciones en redes sociales contaron con decenas de comentarios, pero entre tantos mensajes se destacó el de Lucho Suárez, el máximo goleador histórico a nivel mayores con esta casaca: “Estás loco ‘Lucho’ Rodríguez. Impresionante. Golazo de crack. Top”.

La derrota final contra la Canarinha no opacó en nada su gran participación y le dio un impulso insoslayable para analizar su temporada con la institución uruguaya. Se desempeñó en una decena de ocasiones con un gol y dos asistencias con el agregado de que fue titular en los dos primeros partidos de Copa Libertadores, aunque poco lo pudieron disfrutar. El llamado a la Celeste fue ineludible y debieron volverlo a ceder.

Mientras su equipo empezó a extrañarlo, se unió a la convocatoria de Broli como una de las piezas ofensivas más influyentes del plantel y un acontecimiento probó a fuego su relación con esta camiseta; allí volvió a aparecer el delantero del Gremio de Brasil. Tras irse expulsado ante Gambia por los octavos de final, la suspensión de dos partidos podía hacer creer que su presencia había culminado. En ese contexto, subió un mensaje a sus redes sociales para mostrarse “orgulloso” de sus compañeros después de que hayan clasificado a cuartos y Suárez se despachó con otros halagos para una de las máximas promesas de la nueva generación: “Buena crack Lucho Rodríguez. ¡Siempre mirando hacia adelante y positivamente! Todo lo que suma es la fortaleza del grupo y de los tuyos”. “Muchas gracias de verdad Luis”, fue la respuesta del destinatario.

Ya con la copa bajo el brazo, Rodríguez fue consultado por este medio sobre lo que significó este apoyo después de haber vuelto a la titularidad para la final: “Fue muy importante el mensaje de Luis. Que te banque de esa manera el mejor jugador de la historia de Uruguay es impresionante”. Luego de haber anotado su primer gol en la Copa del Mundo juvenil, repasó cuál fue su recuerdo más inmediato después del pitazo final de Glenn Nyberg: “Se me cruzó por la cabeza a mi abuelo y mi abuela que están en el cielo y hace tiempo ya no los tengo. Ellos fueron parte fundamental para que yo juegue al fútbol”.

“Estoy muy contento. A veces, el sacrificio que hace uno día a día para poder estar entre los mejores... El sacrificio de mi familia, que pueda ir a entrenar cuando era chico, que tenga las condiciones para poder alimentarme bien. Se lo merecen ellos”, agregó.

Luciano Rodríguez celebrando el título con los hinchas (REUTERS/Agustin Marcarian)

El principal dirigente del Liverpool ya le puso precio a esta joya: el piso mínimo de negociación será de USD 15 millones. “Se muestra como un jugador total porque anota, asiste, es muy bueno físicamente y su psicología es ganadora. Tiene clase. Juega unos pocos minutos y deja el sello. En el uno contra uno es muy bueno y juega en todo el frente de ataque”, lo describió para sumar argumentos a su comparación con la estrella del París Saint-Germain.

Ante la pregunta sobre si este sobrenombre podría quedar como algo permanente, el protagonista no puede evitar su risa inmediata, pero nunca deja de tener los pies sobre la tierra. “No, no. Yo soy Luciano Rodríguez y trato de disfrutar el momento”. A un paso de cumplir 20 años (nació el 16 de julio), el delantero debe regresar a su país natal, pero aún no volverá a su club, ya que es parte de la convocatoria del Loco Bielsa para los amistosos ante Nicaragua y Cuba en el Estadio Centenario. Este periodista le preguntó sobre qué significaba el llamado del entrenador argentino: “Uf, es un sueño más que se me cumple. Estoy viviendo una vida muy irrealista. Trabajar con el Loco es muy importante porque es un hombre que sabe mucho de fútbol y voy a aprender mucho. Ahora, aprovecharé con mis compañeros y después pondré la cabeza en eso”.

En los próximos días marcará un nuevo capitulo para su corta trayectoria, y lo hará rodeado de seis compañeros de la Sub 20, ya que Randall Rodríguez, Sebastián Boselli, Mateo Ponte, Facundo González, Fabricio Díaz y Anderson Duarte también fueron citados para ser parte de la camada de jugadores que inicien el ciclo del técnico. “Vinimos para hacer historia, y así fue”, reza el hombre que fue coreado por los hinchas tras marcar un gol que esperó 46 años para el fútbol de su país (el Mundial Sub 20 se disputa desde 1977). A partir de esta semana, volverá a escribir otra página más en su vida irrealista.

