Messi, Antonela Roccuzzo, Sofía Balbi y Luis Suárez: dos parejas inseparables

Inter Miami dio el golpe del mercado de pases al contratar a Lionel Messi, campeón del mundo con Argentina hace apenas seis meses. Último en su zona en la MLS, aunque también en semifinales de la US Open Cup, el elenco que tiene a David Beckham como emblema planea rodear de grandes figuras al delantero, de 35 años, para que tenga un ecosistema ideal para desplegar su talento.

Entre las estrellas que aparecieron como candidatos a mudarse a Florida surgen tres amigos de La Pulga como Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez, según contó el periodista Gastón Edul. A esta lista se sumaría otro que tiene una gran relación con el rosarino de 35 años, Cesc Fàbregas. Sin embargo, uno de ellos ya se bajó oficialmente de la lista, no porque no le gustaría volver a compartir equipo con su ex socio, sino por los compromisos contraídos. Se trata del delantero uruguayo, de 36 años.

“Es imposible. Estoy muy feliz en Gremio y tengo contrato hasta 2024″, subrayó el atacante, según declaraciones que recogió el diario El Observador de Uruguay. Juntos en el Barsa ganaron 13 títulos, incluyendo la Champions League y el Mundial de Clubes. Pero, a pesar delk vínculo ue los une, y que incluye a sus familias, hoy la reedición de la dupla quedará postergada.

Lucho firmó contrato por dos años con el conjunto de Porto Alegre, con bonificaciones extra según objetivos; por ejemplo, la clasificación a la Libertadores 2024, o cantidad de goles en el año. Lleva 19 desde su desembarco en Brasil. Tiene una cláusula de salida, pero lo suficientemente elevada para evitar tentaciones. Según publicó el diario As, ascendería a 70 millones de euros.

Este impacto en el mercado con el refuerzo de Messi es el canal que tiene la MLS para ayudar a la promoción del Mundial 2026 que se celebrará en ese país, en Canadá y México. Además, la Copa América de 2024 también se realizará en los Estados Unidos.

Noticia en desarrollo...