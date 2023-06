La contundente sentencia de Francisco Cerúndulo contra Holger Rune tras su gesto antideportivo en Roland Garros

Este lunes el argentino Francisco Cerúndulo (23° del Ranking ATP) quedó eliminado Roland Garros (6°) luego de perder con el danés Holger Rune por 6-7 (3), 6-3, 4-6, 6-1 y 6-7 (7). Fue un partido durísimo y que quedó marcado por un error del umpire y el gesto antideportivo del escandinavo. Se dio en un momento caliente del duelo por los octavos de final y ese episodio dio de qué hablar. Es que en un partido extenuante y con tanto en juego cada punto pudo valer el triunfo.

La polémica estuvo en una pelota que picó dos veces y a la que no llegó el nórdico, que vio lo que pasó, pero no se inmutó para poder sacar ventaja. Esto enojó al argentino, que increpó al juez y le dijo “después lo vas a ver por televisión y me voy a asegurar de que te multen por este error”.

Luego del encuentro, Fran mostró su decepción y esta vez apuntó a Rune. “El doble pique fue claro, pero los jueces se ponen duros y no quieren modificar su primera decisión, aunque estén equivocados. Le dije que mirara el vídeo o que chequeara algo. Hay jugadores que prefieren callar y ganar el punto a decir la verdad de lo que pasó (por Rune)”, sentenció en declaraciones publicadas por el periodista Quique Cano, que cubre el Abierto de Francia.

“No estoy enojado, estoy molesto por no haber ganado, pero sé que dejé todo y que se me escapó por poco. Pude haber cometido algunos errores, pero el también y fue muy parejo. Lo bueno es que sé que les juego de igual a igual”, agregó Francisco.

“En el game que estuve 40-0, no sentí que lo jugué mal, lo mismo que al final. Una pelota que él volea con el marco y no sé cómo entra, otra derecha que se me va apenas y todo fue así, se definió por detalles. Siento que no tengo nada que reprocharme”, reconoció el jugador de 24 años.

Cabe destacar que, en 2022, Cerúndolo tuvo un gesto totalmente diferente en un duelo contra Andy Murray. Por la primera ronda del US Open, la raqueta celeste y blanca estaba 0-15 (4-5 en el primer set) y devolvió una pelota corta de Murray luego un doble pique, el umpire no se dio cuenta y cantó “15-15″, pero Murray reclamó y las repeticiones en las pantallas gigantes expusieron al argentino. El británico ganó ese encuentro y reconoció la actitud del sudamericano.

También es válido recordar que en la pasada edición de Roland Garros, en su derrota por los cuartos de final ante Casperd Ruud, le reclamó a la jueza Louise Azemar Engzell por varias pelotas que dio válidas del noruego. Al final del encuentro se acercó a Ruud y le estrechó su mano de forma fría y no lo miró a la cara. Luego tuvieron otro encuentro en el vestuario en el que el danés acusó al noruego de haberle gritado en la cara por su victoria.

Este año Rune también hizo de las suyas en varias en el Mutua Madrid Open 2023 ante el español Alejandro Davidovich. Luego de reclamarle al umpire por un punto, se arrimó a la línea y borró la marca de la pista para no dejar huellas. Esto generó la bronca del público local. Fue el mismo juez, Carlos Bernardes, el que luego le explicó al danés por qué los espectadores lo silbaron tanto. El partido por los octavos de final vio el triunfo de Davidovich.

