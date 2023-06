Mbappé se rindió ante Messi tras su despedida del PSG: “Aquí está, 7 Balones de Oro”

En el último partido del argentino en PSG, Kiki lo llenó de elogios

La Ligue 1 llegó a su fin el sábado, día en el que Lionel Messi del PSG después de dos temporadas y tres títulos. Si bien los festejos del campeón no fueron completos, ya que el equipo perdió como local ante Clermont, el argentino pudo disfrutar de un último juego en el que fue reconocido por Kylian Mbappé.

Te puede interesar: Kylian Mbappé sorprendió al hablar de Messi tras ser elegido como MVP de la Ligue 1 que ganó el PSG

En los festejos en los túneles del Parque de los Príncipes, el delantero francés hizo un pequeño show para las cámaras y fue señalando uno por uno a sus compañeros y destacando cualidades de todos ellos. Cuando le tocó el argentino, no dudó: “Aquí está, 7 Balones de Oro”.

Su declaración no es menor ya que Mbappé es uno de los grandes aspirantes a ganar ese trofeo este año, al igual que Messi y el noruego Erling Haaland. El ex Barcelona ya se alzó con el The Best, galardón que entrega la FIFA, después de su brillante Mundial, pero aún se desconoce si también conquistará el trofeo que entrega la revista francesa France Football.

Te puede interesar: La particular imagen de Messi en los festejos del PSG y la ausencia en un video oficial que abrió debate en las redes

Messi reaccionó con una sonrisa ante el comentario de su compañero a quien luego le dio un fuerte abrazo. Fue también Christophe Galtier, técnico del PSG, el que se sumó de inmediato con un abrazo para La Pulga, cuyo contrato culmina a fin de mes y no será renovado.

En un partido sin nada en juego, el campeón se vio sorprendido este sábado en su estadio con derrota 3-2 contra el Clermont. Horas antes del pitido inicial, el club parisino anunció la marcha de Messi tras dos temporadas y el delantero de 35 años volvió a recibir silbidos por parte de la afición.

Te puede interesar: El comentario del ministro de deportes de Arabia Saudita sobre la posible llegada de Messi al Al Hilal

Llegado como un héroe a París en el verano boreal de 2021 procedente del Barcelona, el Diez disputó 75 partidos con el club francés, anotó 32 goles y dio 35 asistencias... pero no logró darle al equipo su gran objetivo: la Champions League. “El París Saint-Germain se enorgullece de haber contado entre sus filas con el mejor futbolista de todos los tiempos y desea a Leo muchos más éxitos en el resto de su carrera”, sentenció el club en su comunicado.

Seguir leyendo: