Tomás Ángel, el goleador que sigue el legado: el recuerdo del tridente de su padre con Aimar y Saviola y las repercusiones tras sus dichos sobre River

Tomás Ángel marcó dos goles ante Eslovaquia en los octavos de final del Mundial Sub 20 (Imagen: FCF)

(Enviado especial a San Juan) Tomás Ángel es uno de esas promesas que está utilizando a la perfección el Mundial Sub 20 como gran plataforma de lanzamiento. El hijo del recordado delantero Juan Pablo Ángel, que dejó un legado en Argentina con la camiseta de River Plate, se convirtió en la carta goleadora de una Colombia que aplastó a Eslovaquia en el Estadio San Juan del Bicentenario y ahora se prepara para toparse con Italia en cuartos de final.

Con 20 años, sumó minutos desde el banco de suplentes en las primeras dos presentaciones de su país pero luego se adueñó de la titularidad para ser clave en el 5-1 ante los eslovacos con dos anotaciones. Tras haber sido la pieza vital para vencer 2-1 a Japón en fase de grupos, fue la cara buscada por todos los medios y reconoció que “adora” al Arsenal de Inglaterra, pero también aceptó que le “encanta” River, donde su padre fue héroe.

Sus declaraciones retumbaron en el mundo, especialmente en el Millonario. Esa viralización llegó a su propia cuenta en redes sociales e Infobae le preguntó por las repercusiones de sus palabras. “Imaginamos que tus redes sociales han explotado en los últimos días tras sus dichos...”, le planteó este medio. Ángel estalló en risas, aceptó que la resonancia alcanzó sus perfiles en el mundo virtual y aclaró: “Ahí vi que salieron las palabras que dije, pero estoy enfocado en este Mundial, en terminarlo. En hacer un buen Mundial, con bastantes goles, obviamente quiero ayudar al equipo con muchos más goles y ya después se mirará qué opciones hay”. Ante la consulta sobre si había recibido muchos comentarios desde Argentina, volvió a sonreír y señaló: “Sí, claro, claro... Pero estoy con Nacional, contento de poder volver y seguir allá, obviamente de seguir dejando mi huella allá”.

Tomás lleva tres temporadas en el plantel principal del equipo colombiano, pero su buen nivel en este certamen lo está empujando a las grandes marquesinas y las comparaciones con su padre son cada vez más obvias: “Se sabía que probablemente preguntaran de eso, pero siempre he dicho que fue un jugadorazo. Es una guía para mí que soy afortunado de tener, pero mi carrera es mi carrera. La de él ya terminó. Estoy construyendo la mía”.

"Mi padre es una guía que soy afortunado de tener" (Foto: Reuters)

Y aclaró sobre el vínculo con su padre, que también arrancó en Atlético Nacional para luego pasar por River, Aston Villa y tres equipos de la MLS antes de retornar a su país para retirarse en el 2014: “Es muy buena la relación con él. Se habla mucho de fútbol en la casa. Creo que también ha ayudado a uno estar siempre conectado con el fútbol. Uno deja de jugar este deporte, pero la pasión nunca se le va a uno”.

Mientras disfruta la visita al país donde su padre se erigió como ídolo, Ángel destacó: “Siempre me voy con el lindo recuerdo. Obviamente no lo viví porque no estuve acá, pero por las historias... La pasión que siente acá, la admiración por los jugadores que dejan su legado acá. De eso se trata jugar al fútbol, poder tocar corazones y dejar su estampa”. Y su cara volvió a transformarse cuando le mencionaron aquel ataque con Pablo Aimar y Javier Saviola: “¡Uff! Aimar y Saviola, qué locura. Veía los videos, una cosa de locos”.

Enfocado en el camino de la selección cafetera, elogió a Valentín Carboni, Luka Romero y Alejo Véliz de Argentina y señaló: “Creo que tanto despreciaban al fútbol sudamericano, pero creo que se ve la condición física que tenemos los sudamericanos. Jugamos con el corazón siempre, puede que esté el cansancio físico, pero siempre queremos salir adelante y se ve en todos los equipos sudamericanos”.

Juan Pablo Ángel, su padre, brilló en River entre 1998 y el 2000 (Foto: AFP)

Ya con tres tantos en su bolso está en la puja por ser el máximo artillero del torneo en una tabla que lidera el italiano Cesare Casadei también se lamentó por las oportunidades que falló inicialmente ante Eslovaquia antes de lograr destrabar el arco rival: “Creo que a veces juega una parte mental de estar jugando octavos de final de un Mundial, el primer Mundial de uno. Sabía que iban a llegar las oportunidades. Traté de estar tranquilo. Obviamente con el sinsabor de haber fallado esas oportunidades, probablemente hubiera hecho tres o cuatro goles. Pero es algo que se tiene que trabajar día a día. Hay que mejorar como persona y como jugador. Estoy enfocado en lo que viene”. Y lo que viene es Italia...

