Tomás, el hijo de Juan Pablo Ángel, brilla con Colombia en el Mundial Sub 20: de los elogios de Thierry Henry al ítem en el que ya superó a su papá

El delantero marcó el tanto de la clasificación a los octavos de final

“No quería que la gente dijera que estaba ahí por mi papá”. La carrera de Tomás Ángel tenía las puertas abiertas para comenzar en Atlético Nacional, el club donde debutó y eligió retirarse su padre, Juan Pablo, en 2014, pero el delantero optó por el camino más largo para crearse un nombre en este deporte. Recién en 2020 llegó al Verdolaga sin haber atravesado las comodidades que podría suponer ostentar el apellido de un killer que rompió redes en River Plate, Aston Villa y la Major League Soccer. Aunque ese sendero nunca estuvo ajeno a los obstáculos, ya que debió tragar saliva cuando se quedó afuera del último Sudamericano con la selección de Colombia. En el medio, fue elogiado por Thierry Henry y mantuvo un excelente semestre. Ese esfuerzo fue retribuido este miércoles al anotar el tanto de la remontada ante Japón para firmar la clasificación a octavos de final del Mundial Sub 20.

El joven nacido el 20 de febrero de 2003 en Medellín ya tenía el fútbol en la sangre y nunca dudó sobre a quién representar, a pesar de tener la doble nacionalidad con Inglaterra. Luego de desandar su formación en distintas academias, el delantero de 20 años se destacó desde sus inicios en las Divisiones Inferiores del país sudamericano, y ya sabe lo que es ser campeón después de levantar la Copa Raúl Coloma Rivas 2021 con la Sub 19 nacional, en la que fue capitán y goleador del equipo. Su papel preponderante incluyó ser el máximo artillero del plantel que finalizó en el cuarto lugar del Torneo Maurice Revello 2022 (ex Esperanzas de Toulon). “Es un logro para mí poder ir alejando el nombre de mi papá. Es mi carrera, mi meta y mis objetivos. Eso es día tras día y partido tras partido. No soy el jugador que él era y me pongo meta tras meta para mostrar lo que soy”, afirmó sobre cómo influye la sombra paterna.

Este nivel fue acompañado de distintos rendimientos que escalaron su consideración dentro del equipo más ganador de Colombia, con el que llegó a debutar a comienzos de 2021 ante Deportivo Pereira y el 7 de marzo de ese año anotó su primer gol en la máxima categoría en la igualdad 1-1 ante Águilas Doradas por la fecha 11 del Torneo Apertura, certamen en el que su equipo quedaría eliminado en cuartos de final ante La Equidad. Sin embargo, padeció la escasa continuidad que le brindaban desde el banquillo y perdió terreno a mitad de 2022. Siguió ligado a los trabajos de la selección nacional, pero esta fue la principal razón que lo alejó de sus compañeros para buscar la clasificación a la Copa del Mundo juvenil. Debió ver por televisión el tercer puesto logrado en el Hexagonal Final.

“La tristeza es enorme, me venía preparando estos dos años para esa gran competición. Con la calidad de jugadores que hay en Atlético Nacional, es difícil que un joven con tantas expectativas tenga minutos. Tristemente, es mi actualidad”, expresó el jugador cuando se confirmó una de las grandes polémicas de la nómina armada por el entrenador Héctor Cárdenas, ya que participó de los trabajos hasta diciembre pasado en la previa a la competición. En este sentido, agregó: “Soñaba estar en el Sudamericano y fue un poco duro quedarme afuera. Venía siendo goleador y capitán, pero son decisiones que siempre voy a respetar y entender”.

El delantero concluyó la remontada por el Mundial Sub 20

El atacante dio vuelta la página rápidamente para concentrarse en los siguientes duelos con Atlético Nacional, sin saber que sería protagonista principal del primer título conseguido con esta camiseta. Tras ingresar desde el banquillo en el primer tiempo, anotó un doblete y fue clave en la victoria por 4-3 contra Deportivo Pereira en la primera final de la Superliga de Colombia: “Era un sueño desde chiquito poder conseguir un título y hacer un gol en ese partido”.

Más allá de la victoria por 1-0 en la revancha, los ojos se posaron en las habilidades mostradas por el punta, quien dialogó con el programa Blog Deportivo de Blu Radio y sorprendió al revelar que había recibido un mensaje de un ex compañero de Zinedine Zidane, que tuvo un pasado en Barcelona: “Un personaje muy especial para mí y que lo admiro un montón es Thierry Henry, me mandó un audio y me felicitó por los goles. Es alguien a quien admiro mucho. Es algo muy personal, es algo más para mí y para mi carrera”. Titi conoce a Juan Pablo, ya que el sudamericano coincidió en Aston Villa e intercedió en 2013 para que el francés se entrenara en las instalaciones del club latinoamericano.

Ante el posible desconocimiento que puede llegar a despertar el centrodelantero, él mismo se definió tiempo atrás en charla con Gol Caracol: “Siempre me he caracterizado como una persona que tiene gol, que define muy bien, se asocia de buena manera con sus compañeros y que puede aportar en las diferentes facetas en el frente de ataque. Ahora, en lo personal y que me sirve en la cancha también es que, en los momentos de nervios y ansiedad, soy capaz de manejar la tranquilidad”.

Seis goles y una asistencia en los primeros 15 partidos de 2023 volvieron a colocar su nombre como un candidato firme a jugar la Copa del Mundo juvenil, y estas opciones se acrecentaron después de que Los Villanos no aceptaron ceder a Jhon Durán, la gran joya de 19 años y 1.85 de altura que ya debutó en la Premier League. Tras confirmarse su presencia en la cita con sede en la Argentina, su padre le dedicó un tierno mensaje: “Los tiempos difíciles llevan a vivir grandes momentos en tu vida. Sigue así. Las situaciones complicadas, construyen personas fuertes. Hasta el final. Felicitaciones, mi hombre. Mundial Sub 20, allá vamos”.

Tomás Ángel anotó el segundo tanto de la victoria ante Japón (REUTERS/Agustin Marcarian)

En este sentido, Tomás remarcó tiempo atrás su ilusión por superar la trayectoria de su padre: “Siempre va a ser alguien a superar y yo aspiro a hacer una historia distinta porque la de él ya se acabó. Lo único que busco es crecer, escribir mis propias páginas de la mejor manera, ganando más títulos que él, jugando en clubes más grandes, en fin. Quiero superarlo y eso es ley de vida: tu padre es tu ejemplo, pero también quieres hacer más que él”. Por lo pronto, ya logró hacer algo que él no: jugar un Mundial Sub 20.

Luego de ingresar unos minutos ante Israel, este miércoles saltó al Estadio Único Diego Armando Maradona en el entretiempo para rescatar del naufragio la primera derrota del campeonato tras el tanto de Riku Yamane en la etapa inicial. Después de la paridad de Yaser Asprilla, apareció el goleador para concluir la remontada y asegurar el boleto entre las 16 mejores selecciones. Finalizado el partido, bromeó sobre la meta alcanzada en charla con DSports: “Mi papá no alcanzó a jugar un Mundial. Creo que vamos 1-0 arriba ya. Ahora, charlaré con él para decirle esto y comentarle que ya no hay forma para alcanzarme”.

Con la ilusión intacta de ser “campeones” para levantar el primer campeonato mundial juvenil sub 20, Ángel podrá seguir inflando redes este sábado desde las 18 cuando Colombia enfrente a Senegal. Allí, podría tener su primera titularidad porque el entrenador tendría la posibilidad de cambiar nombres de la alineación sin poner en riesgo la clasificación a octavos de final.

