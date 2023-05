Mauricio Pochettino tomó su primera decisión como DT del Chelsea: la figura que no tendrá en cuenta

Cerezo confirmó la vuelta de Joao Felix

Se avizoran tiempos de cambio en Chelsea. Pese a ser una de las instituciones que más dinero ha invertido en los últimos mercados de pases, los resultados estuvieron lejos de ser los esperados y la dirigencia optó por dar un golpe de timón al apostar por el director técnico argentino Mauricio Pochettino para así dar inicio a una importante renovación dentro del plantel.

Te puede interesar: Las lágrimas de una figura colombiana tras denunciar un insulto racista ante Gimnasia por la Sudamericana: “Da tristeza”

Luego de ser anunciado de manera oficial por el conjunto de Londres, salió a la luz la primera importante medida tomada por el flamante estratega: prescindir de los servicios de una de las figuras.

El deportista que no seguirá en los Blues es nada más ni nada menos que João Félix, quien arribó a préstamo desde el Atlético de Madrid con la intención de solucionar el poco poder ofensivo del equipo. Sin embargo, el portugués estuvo lejos de cumplir con las expectativas y el ex Tottenham y PSG le pidió a la dirigencia que no realice ningún movimiento para retenerlo.

Joao Felix no seguirá en Chelsea por decisión de Mauricio Pochettino (REUTERS/David Klein)

Así lo confirmó el propio Enrique Cerezo, presidente del Colchonero: “La verdad que en estos momentos no te lo puedo decir porque la noticia que me acabas de decir es la que tuvimos ayer. El entrenador no cuenta con él, y al no contar con él cuando acaben sus compromisos con el Chelsea dentro de unas semanas pues vendrá aquí, y después veremos lo que pasa. Ya veremos la solución. Pero la noticia fue hace 24 horas y no tenemos nada previsto”. Igualmente, el mandatario aprovechó la ocasión para recalcar que el luso tiene contrato vigente: “Vuelvo a decir, es un jugador del Atlético Madrid”. Tiene contrato firmado con los albirrojos hasta mediados de 2027.

Te puede interesar: Una de las joyas del Mundial Sub 20 que busca el Inter y se ilusiona con jugar al lado de Lautaro Martínez: “Es un sueño muy grande”

De esta manera, el futuro de João Félix, que durante su breve estadía en Chelsea marcó cuatro goles (todos por Premier League) en 20 presentaciones, quedó en el aire ya que no es prioridad para Diego Simeone, con quien ya tuvo algunos encontronazos en el pasado y debió salir de la entidad española en búsqueda de continuidad.

El diario Marca, por su parte, añade que la idea del portugués era la de quedarse en Chelsea, ya que pregona un estilo de juego más similar a sus características. El rotativo español, además, remarca que al día de hoy no existe ninguna oferta o club interesado en realizar movimientos por el luso, ya sea por venta o préstamo.

Te puede interesar: En Francia aseguran que Kylian Mbappé no activará su cláusula de renovación con el PSG y podría dejar el club la próxima temporada

Seguir leyendo: