Las dudas de Javier Macherano en la formación de la Sub 20 de Argentina para enfrentar a Nigeria por los octavos de final del Mundial

Javier Mascherano definirá el equipo para enfrentar a Nigeria (Foto: Reuters)

Argentina se prepara para la hora de la verdad. El terreno donde no hay margen para los errores. Este miércoles, desde las 18, se topará con Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20 en el Estadio Bicentenario de San Juan. Javier Mascherano afina los últimos pormenores para saltar al campo de juego con un detalle: no repitió el equipo en los tres partidos que disputó hasta el momento.

Entre los pequeños virajes tácticos para pulir el rendimiento y los movimientos por la carga física que genera jugar cada tres días, el DT ahora tendrá el desafío de resolver el once para la primera de las cuatro finales que busca disputar. Y en ese plan hay una serie de dudas a un día del choque contra los africanos.

La primera pregunta que deberá resolver el DT es quién acompaña en la línea del fondo a Valentín Gómez. El primer encuentro lo disputó Lautaro Di Lollo y luego fue el turno de Tomás Avilés, pero el de Racing recibió la roja ante Guatemala por lo que no pudo estar en consideración para el tercer choque de la fase de grupos. Ante Nueva Zelanda, con muchos de los que no venían jugando entre los titulares, el Jefecito utilizó línea de tres con Gómez, Di Lollo y Román Vega, lateral izquierdo del Barcelona que también puede desempeñarse como central.

Federico Redondo, uno de los que pelea por meterse en el equipo titular (Foto: AP)

Si mantiene los cuatro en el fondo como es de suponerse, Valentín Barco y el capitán Agustín Giay ocuparán los laterales. Las incógnitas más fuertes, entonces, serán del medio para adelante con los apellidos de Federico Redondo y Luka Romero bajo la lupa.

Máximo Perrone, Mateo Tanlongo y Redondo pujan por dos lugares en el centro del campo para respaldar a los cuatro de ataque. El mediocampista de Argentinos Juniors se inició como suplente en los dos primeros encuentros, pero luego completó 90 minutos en buen nivel en el 5-0 ante los oceánicos.

En el cuarteto ofensivo tiene una pregunta basada en el buen nivel del delantero que terminará su contrato con Lazio en las próximas semanas. Brian Aguirre, Valentín Carboni, Matías Soulé y Alejo Véliz tuvieron una destacada química cuando compartieron el terreno, pero Romero hace fuerza para ganarse un lugar porque cada vez que le tocó saltar al campo mostró un repertorio por demás interesante.

A base de buenos rendimientos, Luka Romero presiona para meterse en el equipo titular (Foto: Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images)

El planteo que ronda por la cabeza del cuerpo técnico está centrado en cómo resolver ese dilema, porque para colmo Luka se desempeñó mejor jugando por el centro que por las bandas, una posición que pertenece especialmente a Carboni y, alternativamente, puede ser ocupada por Soulé. ¿Habrá espacio para el delantero de 18 años o lo guardará para sacar ventaja en el complemento con los contrincantes ya desgastados físicamente?

Mientras lima los últimos detalles, Argentina ya tiene la mente puesta en el duelo contra un equipo nigeriano que terminó tercero en su grupo detrás de Brasil e Italia, aunque acumuló seis puntos y se ubicó en ese tercer peldaño del grupo simplemente por tener peor diferencia de gol.

En caso de seguir avanzando, el camino de la Albiceleste continuará el domingo 3 de junio en el Estadio Único Madres de Ciudades de Santiago del Estero desde las 14.30 contra la llave que protagonizarán el jueves Ecuador y Corea del Sur en Santiago del Estero a las 18.

LOS OCTAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL

• Martes 30 de mayo:

14.30: Estados Unidos vs.Nueva Zelanda (Mendoza)

18.00: Uzbekistán vs. Israel (Mendoza)

• Miércoles 31 de mayo:

14.30: Colombia vs. Eslovaquia (San Juan)

14.30: Brasil vs. Túnez (La Plata)

18.00: Argentina vs. Nigeria (San Juan)

18.00: Inglaterra vs. Italia (La Plata)

• Jueves 1 de junio:

14.30: Gambia vs. Uruguay (Santiago del Estero)

18.00: Ecuador vs. Corea del Sur (Santiago del Estero)

