La esposa de Armani defendió al arquero de River ante las críticas por su error ante Vélez: los mensajes que sembraron dudas sobre su futuro

Franco Armani no tuvo su mejor noche en el estadio José Amalfitani, donde River Plate dejó escapar tres puntos importantes ante Vélez Sarsfield. El experimentado arquero de 36 años no pudo contener un potente remate de Francisco Ortega que pasó cerca de las manos del campeón del mundo. Así, el Fortín alcanzó el 2-2 final que dejó con un sabor amargo a los dirigidos por Martín Demichelis, que de todas formas siguen en la vanguardia de la Liga Profesional. Ante las numerosas críticas que recibió el guardián de los tres palos, su mujer, Daniela Rendón, le manifestó su apoyo con mensajes en las redes sociales.

“Siempre es más fácil atribuirle la culpa al otro. Pero por qué no hablan de las dos que sacó en el partido. Ahhhh no, verdad que eso no lo ven”, escribió con ironía la modelo y abogada en su cuenta oficial de Twitter. Rendon hizo referencia a los comentarios hirientes contra Armani por las fallas que viene mostrando en los últimos tres partidos y que desembocaron en goles del rival (también se equivocó ante Platense y Sporting Cristal). El arquero se retiró con evidente enojo del terreno de juego y se marchó en soledad al vestuario, sin reunirse con sus compañeros. Incluso, Demichelis reconoció ante la prensa que el nacido en Casilda “no la está pasando bien”.

El mensaje de Rendón en la red social del pajarito no pasó inadvertido y algunos usuarios le respondieron. Ella también contestó algunos y alimentó el misterio sobre una posible partida del club de Núñez. “Ya es hora que se devuelvan, ¿si? Gracias”, expresó @santiagooso1234 con los colores verde y blanco que lleva el Atlético Nacional de Medellín, equipo donde Armani ganó 13 títulos, incluida la Copa Libertadores. Daniela replicó con emojis de tres aviones despegando. Pero eso no fue todo. Otra internauta agregó: “Que se haga el milagrito”. La colombiana replicó con un “Amén” y el símbolo del rezo.

El otro indicador del deseo de la esposa de Armani (con contrato en Núñez hasta diciembre de 2024) de regresar a su Colombia natal se vio reflejado en otro comentario a un usuario que preguntó qué haría Atlético Nacional ante la posibilidad del regreso de tantas figuras, como el arquero, Oscar Murillo y Edwin Cardona. “A recordar y vivir viejos tiempos” (con la imagen de un trofeo), replicó para que los seguidores del Verde Paisa sueñen con un posible retorno de su emblema. El guiño más fuerte se dio tras la igualdad de River en Perú ante Sporting Cristal por Copa Libertadores. “La gratitud tiene poca memoria”, sacudió Rendon, generando cientos de respuestas. Una de ellas mostraba una imagen del arquero con la camiseta del elenco colombiano: “Si en River no lo quieren, que nos lo devuelvan pronto. Acá lo esperamos con los brazos abiertos”. Daniela devolvió: “Qué dicha”.

