El Leeds United descendió en la Premier League y los aficionados no se olvidaron del legado Bielsa: la bandera y los mensajes para el Loco

El Leeds United recibió un duro golpe en el Elland Road, donde hace tres años festejaba el ascenso a la Premier League luego de una magnífica campaña realizada con Marcelo Bielsa como entrenador. Este domingo, el elenco que comanda Sam Allardyce cayó 4-1 frente al Tottenham y descendió nuevamente a la Segunda División de Inglaterra.

Los locales necesitaban una victoria y que se dieran otros resultados para salvar su pellejo en la máxima categoría del fútbol inglés por tercera temporada consecutiva, pero fueron derrotados de manera contundente y ante su público, que vivió con mucha tristeza el encuentro. Harry Kane, Pedro Porro y Lucas Moura fueron los verdugos del Leeds y le dieron a los Spurs una victoria insuficiente, ya que no le alcanzó para la clasificación a torneos internacionales.

En las tribunas del estadio, se pudieron ver algunas insignias referidas al legado que dejó Bielsa durante su paso por el club, como una bandera con la cara del DT que devolvió al equipo a la Premier League tras 16 años. La bronca por la pérdida de categoría se trasladó también a las redes sociales, donde los usuarios recordaron el gran paso del ahora técnico de la selección de Uruguay y la decisión de las autoridades del Leeds en despedir al rosarino en febrero de 2022 por una seguidilla de derrotas.

“Para esos que decían que se fue odiado y linchado de Leeds. Bielsa fue algo más, Bielsa cambio una ciudad, y cuando le soltaron la mano fue cuando caímos Ya no queda nada de Bielsa en Leeds y eso es lo que duele”, remarcó el usuario @Gelharneta.

Una de las reacciones a la derrota del Leeds y el descenso al Championship

En tanto que la cuenta @LeedsARG_ indicó: “Nos hiciste parecer un club serio durante 4 años. Nos hiciste competir de igual a igual contra todos los equipos de Inglaterra, del peor al mejor. Y, lo más importante, nos hiciste disfrutar del fútbol. Le devolviste la alegría a toda una ciudad. Gracias eternas, Marcelo Bielsa”.

Horas después de consumarse el descenso, el Leeds emitió un comunicado en sus redes sociales agradeciendo a la afición por acompañar el club en su nueva aventura en la élite del fútbol inglés. “Todos los que están relacionados con el Leeds United están profundamente decepcionados por el descenso del club al Championship, después de tres temporadas en la Premier League”, comenzó texto publicado en medios oficiales de la institución.

“El descenso es doloroso, y nos disculpamos con nuestra base de fanáticos porque las actuaciones de esta temporada no han visto al club consolidar nuestro estatus como todos esperábamos. Sin embargo, Leeds United permanece en una posición sólida para construir un equipo que pueda competir por el ascenso del Campeonato la próxima temporada. Sabemos que las cosas no han sido lo suficientemente buenas, sabemos que tenemos que mejorar, pero puede estar seguro de que detrás de escena hemos trabajado arduamente para garantizar que el pasado no se repita. Nuestro enfoque ahora está en cómo regresamos directamente a la Premier League”, concluyeron con un agradecimiento por el apoyo. Ahora quedará la reconstrucción para comenzar a pensar en el retorno al Primera División.

LAS REACCIONES EN LAS REDES SOCIALES TRAS EL DESCENSO DEL LEEDS Y LOS MENSAJES PARA BIELSA

Las reacciones en las redes sociales tras el descenso del Leeds a la Segunda División de Inglaterra

