Expectativa por el Mundial Sub 20 en Argentina: se agotaron las entradas para la jornada final en el estadio de La Plata

La Plata albergará un total de 18 partidos (Fotobaires)

Las expectativas por el Mundial Sub 20 cada vez son mayores. El próximo 20 de mayo, la selección argentina tendrá su debut frente a Uzbekistán en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero y se espera que sea el inicio al fervor por la competencia de dicha categoría. La venta de entradas arrancó el pasado 13 de mayo y los fanáticos se encargaron de agotar las localidades para el día en el que se disputará la final y el tercer puesto en el estadio de La Plata.

La jornada en cuestión se celebrará el domingo 11 de junio desde las 14.30. En el primer encuentro, se definirán el tercer escalón del podio y a las 18 será el turno del choque por la Copa del Mundo juvenil. ¿En qué precios oscilaban los tickets? De $6000 a $8000. Es un hecho que habrá cancha repleta para la disputa del título y sorprendió la velocidad en la que desaparecieron las entradas cuando todavía falta un largo camino para conocer a las cuatro naciones que dirán presentes en el último día de competencia.

Para el partido inaugural del 20 de mayo en Santiago del Estero todavía quedan localidades en las Generales Norte, Sur, Alta y Baja (cada una a $3.000) pero ya no hay más disponibles en Plateas Este y Oeste ni las correspondientes a las personas con discapacidad o sillas de ruedas. Para el segundo partido, que se jugará en el mismo estadio el martes 23, la venta está en el mismo punto respecto a las ubicaciones disponibles pero al ser un duelo entre semana el valor desciende a $2.000 por unidad.

Deportick ya refleja la final y tercer puesto como con entradas agotadas (Foto: Captura)

Los dirigidos por Javier Mascherano se trasladarán al estadio Bicentenario de San Juan para enfrentar a Nueva Zelanda el viernes 26 en el cierre de la fase de grupos. Allí, restan plateas Generales a $2.000 y para Personas con CUD (Certíficado Único de Discapacidad) o en silla de ruedas disponibles a $500. Los sectores Platea Baja, Central y Norte ya están agotadas.

Hay que recordar que FIFA eligió como sedes de la Copa del Mundo juvenil al Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, el Bicentenario de San Juan, el Único Madres de Ciudades de Santiago del Estero y el Malvinas Argentinas de Mendoza. La Plata albergará los cuatro partidos definitorios del certamen con las dos semifinales (jueves 8 de junio), el duelo por el tercer puesto y la esperada final (ambos el 10). Las cuatro llaves de cuartos de final se repartirán entre Santiago del Estero y San Juan.

Mientras que los compromisos de octavos de final se repartirán del siguiente modo: dos en Mendoza, dos en La Plata, dos en San Juan y dos en Santiago del Estero entre el martes 30 de mayo y el jueves 1 de junio.

En total, La Plata albergará 18 encuentros, Mendoza tendrá 14 partidos y los restantes 20 encuentros se repartirán en partes iguales entre San Juan y Santiago del Estero. El detalle es que tanto La Plata como Mendoza serán las sedes encargadas de recibir dos grupos. El Grupo C, el D, el E y el F repartirán sus prestaciones entre esas dos ubicaciones.

LA AGENDA DE ARGENTINA

• Sábado 20-5 vs. Uzbekistán en Santiago del Estero (18hs)

• Martes 23-5 vs. Guatemala en Santiago del Estero (18hs)

• Viernes 26-5 vs. Nueva Zelanda 18hs en San Juan (18hs)

SI AVANZA EN EL MUNDIAL

Octavos de final: 1A vs. 3C/D/F en San Juan (miércoles 31-5 a las 18hs) / 2A vs. 2C en Mendoza (martes 30-5 a las 18hs) / 3A vs. 1C en San Juan (miércoles 31-5 a las 14.30hs)

Cuartos de final: 1A en Santiago del Estero (domingo 4 de junio a las 14.30hs) / 2A en San Juan (sábado 3 de junio a las 14.30) / 3A en San Juan (sábado 3 de junio a las 18hs)

Semifinal: 1A en La Plata (jueves 8 de junio a las 18hs) / 2A en La Plata (jueves 8 de junio a las 14.30hs) / 3A (jueves 8 de junio a las 18hs)

Final o tercer puesto: domingo 10 de junio en La Plata (14.30 tercer puesto y 18hs final)

Todos los grupos del Mundial Sub 20 que arrancará el 20 de mayo

