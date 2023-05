Las perlitas del Kun Agüero en el gran triunfo del Inter: su reacción en el gol de Lautaro Martínez y la broma por el cumpleaños de Scaloni

Inter se llevó una nueva edición del Derbi della Madonnina tras vencer a Milan en ambos encuentros de semifinales y se clasificó a la final de la UEFA Champions League con la inestimable colaboración de Lautaro Martínez, quien marcó por 25° vez en la temporada y se afianza como uno de los máximos artilleros del Nerazzurro. Su potente definición para sentenciar la eliminatoria en el Estadio Giuseppe Meazza dejó distintas reacciones y Sergio Agüero no estuvo exento a ello en la Watch Party, en la que vivió el minuto a minuto del compromiso.

Te puede interesar: El gol de Lautaro Martínez que liquidó la serie ante Milan y metió al Inter en la final de la Champions League

El Kun acompañó de cerca el crecimiento del Toro y compartieron la consagración de la selección argentina en la Copa América 2021 tras vencer a Brasil en el Maracaná. Atento a esto, mantuvo un profundo silencio para observar con detalle la acción que concluyó el delantero en el área rossonera a 17 minutos del cierre. Tras su ejecución contra el caño izquierdo de Mike Maignan, estalló en un grito cerrado y, acto seguido, le dedicó una serie de aplausos en continuado al jugador, quien se posó en una de las tribunas para celebrar con los hinchas.

A pesar de que Martín Souto, periodista que lo acompañaba en la plataforma de streaming Star+, rompía el silencio por unos segundos, Agüero mantenía su reserva como contemplando el festejo de su reemplazante en la Albiceleste. Luego de observar su definición, manifestó su mirada en una posición que conoce de memoria: “Bien. ¿Ves que Lautaro le pegó de zurda con el empeine? Si le pegás con el empeine, te va a salir al arco sí o sí desde ahí”. Además, le quitó responsabilidad al guardameta francés después de que el tiro fue contra su palo: “Es muy difícil para el arquero”.

Te puede interesar: Lautaro Martínez fue figura en el triunfo que dejó al Inter en el umbral de la final de la Champions: de vivir “un sueño” a una particular comparación

El tercer máximo goleador histórico de la Celeste y Blanca también aprovechó la ocasión para mandarle un afectuoso saludo a Lionel Scaloni, ya que el entrenador de la Selección cumplió 45 años este martes. “Hoy es el cumpleaños del Gringo Scaloni. Saludos Gringo, abrazo. Feliz cumpleaños”, manifestó el streamer. Y, entrerisas, se permitió un chiste por la edad del campeón del mundo: “Felices 50 años. Ah, lo mataba”.

* El resumen de la victoria de Inter ante Milan

Te puede interesar: En Inglaterra aseguran que Pochettino aceptó la oferta de Chelsea y podría fichar a tres jugadores de la selección argentina

En la continuidad de la transmisión, Agüero reveló una exótica anécdota con otro de los jugadores involucrados en la semifinal. Brahim Díaz llegó a jugar en el Real Madrid y, aunque su actualidad está en Italia, también le tocó compartir plantel con el argentino en la Premier League. Debido a esto, confesó el día en que se fueron a una isla de Grecia para aprovechar de unos días de descanso: “Jugué con él y me lo llevé de vacaciones a Mykonos. Yo tenía una semana de vacaciones, él estaba en el City y le dije: ‘Wachin, ¿qué hacés? ¿Querés venir de vacaciones conmigo?’. Él tenía 18 años, me dijo que le iba a avisar a sus padres y le dije: ‘Como le vas a avisar a tus viejos, la concha de tu tía. Tenés 18 años’. Y me acompañó”.

Ante la repregunta de Souto sobre si era un buen compañero para disfrutar los momentos de ocio, el protagonista respondió afirmativamente y expresó con ánimo descontracturado: “Ahí lo empecé a motivar. Ahora, mirá cómo está”. Por suerte para el Inter, el talentoso mediocampista no pudo demostrar su mejor nivel para concretar el ansiado pase a la final del próximo 10 de junio en Turquía.

En la previa a lo que será la semifinal entre los de Guardiola y Real Madrid, recordó su buena relación con Roberto Mancini, director técnico en su paso por los Sky Blues, para traer a colación una vieja historia sucedida el 18 de septiembre de 2011 durante un partido en Craven Cottage por la Liga que, posteriormente, alzaría. “Mancini es un tipazo, pero eso sí: cuando se calienta, agarrate. Me acuerdo un partido contra el Fulham como visitante. Ganábamos 2-0 con dos goles míos, después me saca y faltando 10 minutos nos empatan. Cuando llegó al vestuario, empezó a decirles cosas a todos los jugadores uno por uno. Cuando me mira a mí, yo lo miró también a ver que me va a decir y me dice: ‘Y vos también, que pudiste hacer otro gol’”, concluyó para después soltar una sonrisa.

Seguir leyendo: