El festejo del hijo del Pupi Zanetti imitando a Lautaro Martínez en el triunfo al Inter frente al Milan por la Champions League

Inter volverá a jugar una final de Champions League luego de 13 años gracias al nuevo triunfo en el Giuseppe Meazza ante el Milan que sentenció la llave de semifinales con un contundente 3-0 en el global. El gol de Lautaro Martínez que liquidó la serie se gritó con fuerzas en cada rincón del estadio y en una de las plateas hubo un festejo particular, cargado de emociones, que no pasó inadvertido.

Tomy Zanetti, uno de los hijos del Pupi (ex jugador y actual vicepresidente del Inter) no pudo contener su emoción y gritó con fuerzas el tanto del Toro. El pequeño de 11 años fue alzado por una de las personas que lo acompañaban y, parado sobre la baranda del sector, alzó sus brazos y abriendo bien su boca, emulando la celebración del delantero bahiense. El detalle particular es que el heredero del ex lateral que brilló en la Selección lució una camiseta del club italiano con su nombre en la espalda y el número 4, el que usó por tantos años su papá Javier.

Fue una jornada muy emocionante para los fanáticos del Inter, ya que además de vencer al clásico rival de la ciudad en el derbi della Madonnina, el conjunto de Simone Inzaghi puede volver a coronarse en el certamen más importante de Europa. Espera nada menos que al ganador del otro cruce de semifinales entre Real Madrid y Manchester City, dos conjuntos muy poderosos. Los recuerdos de la campaña de 2010, en la cual llegó a levantar la tercera Orejona de la historia se hicieron presentes en las mentes de los aficionados. Aquel triunfo 2-0 ante Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu con dos goles de Diego Milito sigue presente en el pueblo interista. En dicho equipo se lucía el capitán y leyenda, Javier Zanetti.

Una vez finalizado el partido, el Pupi destacó la victoria ante el Milan y lanzó una advertencia: “Este grupo merecía jugar una final de Champions después de 13 años. Pero espero no nos toque el Real Madrid porque parece una competición hecha para ellos”, dijo, entre risas, a la cadena Sky Sports de Italia. “Muy feliz por Lautaro, está haciendo una carrera extraordinaria. Está creciendo y ahora es un referente importantísimo en el equipo. Está muy contento acá, ha encontrado su casa, su familia, están contentos de estar en el Inter y espero que pueda serlo por más tiempo”, agregó el ex futbolista, ahora directivo del club.

Javier Zanetti se abraza con Romelu Lukaku tras la victoria de Inter ante Milan en la semifinal de la Champions League (REUTERS/Alberto Lingria)

13 años después, con el Pupi y su hijo observando al Inter como espectadores, la esperanza de volver a conquistar Europa está cada vez más cerca. El próximo 10 de junio, en el Estadio Olímpico de Atatürk, en Estambul, la Gran Culebra llevará a Turquía su ilusión de repetir la gesta.

