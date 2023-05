11 frases de Guardiola tras el pase a la final de Champions: el cambio táctico clave, cruce con un periodista y su particular análisis del Inter

Luego de la goleada del Manchester City 4-0 sobre el Real Madrid por el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League y que valió el pase a la final del 10 de junio en Estambul, el entrenador del equipo inglés, Pep Guardiola, analizó el encuentro en el que sus dirigidos se lucieron para quedar en el umbral de conseguir su primera Orejona.

“Hemos jugado con el dolor en la panza que nos causó lo del año pasado y lo hemos sacado todo. Estamos muy contentos de estar en la final”, dijo en la rueda de prensa posterior al duelo disputado en el Etihad Stadium.

“En el partido de ida decidí poner un interior más atrás y hoy lo he puesto más adelante. Hemos conseguido atacar con mayor fluidez. Este año en casa nos sentimos muy muy fuertes. No sé por qué pero nos sentimos muy cómodos”, comparó la estrategia sobre el encuentro de ida.

“En el inicio de la segunda parte nos hemos precipitado muchísimo y por eso no hemos estado tan bien. Pero es normal. Lo ves cerca, te precipitás, y nos ha costado más, aunque en general hemos hecho un partido extraordinario”, agregó Pep, que llegó a 100 victorias como entrenador en la Champions League: 47 con el Manchester City, 30 con el Barcelona y 23 con el Bayern Múnich.

“No tengo expectativas tan grandes para ganar siempre en la Champions. Estuvimos muy bien el año pasado contra el Madrid y perdimos. Esta vez jugamos otra vez muy bien y hemos pasado. Si el Madrid nos hace el segundo gol cuando mejor estaba, también hubiésemos remontado. El año pasado nos sacaron un balón sobre la línea cuando estábamos 0-1 y Courtois la paró con los tacos cuando íbamos 0-2. Es fútbol y pasa” añadió.

Luego tuvo un cruce con un periodista: “Si tu piensas que Carlo (Ancelotti) es un mal entrenador y el Madrid un mal equipo, es un problema tuyo. El Madrid es un equipo extraordinario. Que la eliminatoria podría haber cambiado en varios momentos en el Bernabéu, y sí. Que la eliminatoria el año pasado se tendría que haber resuelto aquí, probablemente”.

“Claro que queremos ganar, pero las veces que he perdido la Champions es porque el otro equipo no es malo. El Madrid juega o el Bayern Múnich también, pese a ser eliminados. Si decimos ‘el City jugó mal en el Bernabéu’, por qué no decimos, ¿quién madre jugó bien? Lo importante es jugar bien y llevar a este club a que cada año esté ahí. Es lo mejor y algún día toca jugar una final de la Champions”, subrayó.

“No voy a ser yo el que descubra qué es el Real Madrid. Jugamos una eliminatoria muy pareja en el partido de ida. En algún momento fuimos mejores como hoy en la primera parte. No sé qué ha pasado, pero cuando era un partido de hundirlos y girarlos, hemos empezado a correr, arriba, abajo, y el partido estaba en una situación no cómoda”, agregó.

También reconoció: “El tercer gol nos ha cambiado. No juegas un partido por la fase de grupo, sino de una semifinal ante el Real Madrid, que tiene tantas. Ganamos y tuve una grandísima satisfacción”.

Además, elogió a Rodri, que fue determinante para el triunfo City. “Todo el mundo habla de Haaland y se lo merece, pero sin Rodri no hubiésemos estado aquí. Su presencia es muy importante”, aseguró y también destacó la labor del arquero rival, Thibaut Courtois. “Le dieron el Balón de Oro a Karim (Benzema) y se lo merece, pero si se lo hubiesen dado a él también hubiese sido merecido”, aseveró.

Sobre el duelo que se viene contra el Inter, indicó: “Un equipo italiano es un equipo italiano. No hay nada mejor para un equipo italiano que no le den como favorito. Pero ya tendremos tiempo de hablar de ello”.

El Manchester City jugará su segunda final de Champions League en su historia. En la temporada 2020/2021 en la que cayó 1-0 ante el Chelsea y en ese momento Guardiola también estuvo a cargo del equipo. El entrenador y el club buscarán la revancha y enfrente estará el Inter de Italia.

Será la cuarta final de Pep Guardiola en el máximo certamen de clubes en Europa. Fueron dos con el Barcelona y en ambas vencieron al Manchester United. Primero en 2009 ganó en Roma 2-0, con goles de Samuel Eto’o y Lionel Messi. Luego, en 2011, fue en Wembley y el Barça venció 3-1, con goles de Pedro, Messi y David Villa. Rooney marcó para los ingleses.

