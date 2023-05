Incertidumbre por el futuro de Gago en Racing: lleva 7 partidos sin ganar en la Liga Profesional y es el equipo más goleado

Racing sacó un punto de los últimos 21 posibles (Fotobaires)

El semestre del ciclo de Fernando Gago en Racing es malo. Lejos del nivel que demostró la temporada pasada, la Academia acumula 7 encuentros sin victorias en la Liga Profesional y está lejos de la pelea por el título. Si bien las dos conquistas que el conjunto de Avellaneda obtuvo en las finales frente a Boca en San Luis y Arabia Saudita puso un manto de calma a la decepción que había significado la derrota ante River en la última fecha con el recordado penal de Jonathan Galván, el futuro de Pintita es incierto.

Te puede interesar: El futuro de Fernando Gago en medio de un presente inestable en Racing: el llamado que recibió de dos equipos del exterior

En su última presentación frente a Platense, el equipo volvió a dejar una imagen decepcionante. La goleada adversa por 3 a 0 podría marcar el fin de un ciclo que parece desgastado. Desde la dirigencia, Víctor Blanco confía en el proyecto, aunque ya no habla de renovarle el vínculo al DT por un año más. El manager del club, Rubén Capria, se muestra ante las cámaras con el deseo de continuar con el ex volante central al frente del plantel. Sin embargo, los resultados no acompañan y la actualidad alimenta los replanteamientos.

Luego de la caída frente a Talleres en el Cilindro, el entrenador improvisó una reunión con los referentes del plantel dentro del vestuario, cuando todavía el clima estaba caldeado. El diálogo duró más de una hora. “Miren que yo tengo 4 o 5 propuestas para ir a trabajar a otro lado, pero la realidad es que me quiero quedar acá porque confío en ustedes”, fue la frase con la que el estratega comenzó la charla.

Te puede interesar: Tras permanecer reunido más de una hora con el plantel, Gago confirmó su continuidad en Racing: “Tengo fuerzas para seguir”

La respuesta de la mesa chica de Racing fue clara y concisa: “Sabemos que estamos jugando mal, pero vamos a revertir la situación todos juntos”. La conversación se extendió por más de 60 minutos, mientras los periodistas aguardaban el arribo del DT a la sala de conferencia de prensa. Como había tardado más de lo habitual, las especulaciones relacionadas a una pronta salida tomaron más fuerza. Pero el técnico no dio el brazo a torcer: “Vamos a seguir trabajando para que el equipo funcione. Tengo fuerzas para seguir”.

Aquel apoyo que le manifestaron los jugadores no tuvo ninguna relación con la producción expuesta en el estadio Ciudad de Vicente López. Lo llamativo fue que el estratega de la Academia apostó por mucha juventud en un presente crítico. Pintita envió a la cancha a juveniles como Saliadarre, Baltasar Gallego y Catriel Cabellos en lugar de darle continuidad a los más grandes, quienes aparentan tener más herramientas para afrontar el pésimo presente. Recién en el segundo tiempo aparecieron los Edwin Cardona, Gabriel Hauche, Iván Pillud y Maxi Moralez, cuando el choque ya estaba resuelto por los goles de Gonzalo Valdivia y Ronaldo Martínez.

Te puede interesar: El Racing de Gago no levanta cabeza: perdió 4-2 con Talleres y suma 6 partidos sin victorias

Incluso el volante colombiano con pasado en Boca cometió un claro penal contra Schor, que el VAR debió intervenir para marcárselo a Hernán Mastrángelo. Desde los doce pasos, Nicolás Servetto cruzó su remate y selló la goleada: 3 a 0. Felicidad para los de Martín Palermo y aroma a fin de ciclo en Fernando Gago.

“No nos olvidemos que hace 5 meses el equipo estaba consiguiendo un título. Conseguimos 2 títulos en menos de un mes y peleamos un campeonato. Ahora estamos teniendo una racha de malos resultados. Me hago cargo y los jugadores también, pero hay un contexto que necesitamos mejorar para recuperar la confianza”, argumentó el DT luego de la dolorosa caída con el Calamar.

Con los llamados de Atlético Paranaense de Brasil y Al-Ettifaq FC de Arabia Saudita, todo indica que el DT analizará su futuro en busca de un nuevo destino. Con 5 triunfos, 3 empates y 8 derrotas, la Academia se ubica en la posición 18 y está muy lejos de River Plate, único líder con 37 unidades. Además, el combinado de Avellaneda es el más goleado del certamen doméstico con 26 tantos en contra en 16 presentaciones.

Por el momento, al técnico lo sostiene la Copa Libertadores, donde marcha puntero en el Grupo A y está cerca de clasificar a los octavos de final. “No pensé en dar un paso al costado. Mi conclusión es que no es fin de ciclo”, sentenció después de la última derrota. Mientras tanto, algunos dirigentes de segunda línea levantaron su teléfono para conocer las condiciones de Gustavo Alfaro. El estratega se sostiene, porque se niega a renunciar. De todos modos, es consciente de que se quedó sin margen de error. Los próximos días podrían ser cruciales. Y el viernes, en el duelo ante Vélez, el Cilindro hablará. Si no hay reacción, podría haber dimisión.

SEGUIR LEYENDO