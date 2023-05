El festejo que nadie vio en el Superclásico que terminó en escándalo: el otro grito de gol que sirvió como chispazo para la batalla campal

El jugador de River festejó en la cara del defensor de Boca tras el penal convertido por Borja que definió el Superclásico

El final del Superclásico que River Plate le ganó a Boca Juniors en el estadio Monumental terminó empañado por una gresca generalizada en el campo de juego que involucró a futbolistas de ambos equipos y que obligó al árbitro Darío Herrera a sacar siete tarjetas rojas. Agustín Palavecino encendió la mecha al gritarle el gol en la cara a Jorge Figal, pero en las últimas horas salió a la luz una imagen en la que se ve a Pablo Solari haciendo lo mismo ante Nicolás Valentini.

En el medio de un clima de tensión, el ex futbolista de Colo Colo también provocó a su rival y generó la bronca de sus pares de Boca. Así lo revela un video que se dio a conocer en el programa Equipo F de ESPN, con la lupa puesta en la celebración del gol de Miguel Borja que terminó definiendo el partido en favor de River, único líder de la Liga Profesional.

Una vez que la pelota ingresó en el arco defendido por Sergio Chiquito Romero, se puede apreciar a Solari gritar con fuerzas y puños apretados en dirección hacia donde se encontraba Valentini mientras sus compañeros corrían rumbo al banderín del córner para abrazarse de cara a la parcialidad del Millonario. Vale recordar que poco tiempo antes, el rubio defensor de Boca había tenido un cierre providencial ante el delantero de River y lo había festejado también como un gol. Seguramente, esto habrá recordado el propio Solari en el momento del gol de Borja.

Luego de los festejos, Romero fue a increpar a Palavecino y comenzó a desatarse el tumulto que incluyó a jugadores de ambos equipos, titulares, suplentes, entrenadores y colaboradores. Minutos después, tras el análisis del VAR, Herrera terminó expulsando a Ezequiel Centurión, Elías Gómez y Palavecino, por el lado de River, y a Nicolás Valentini, Ezequiel Fernández, Miguel Merentiel y Jorge Almirón, en Boca.

Los detalles de la pelea que se desató en el Superclásico

En las últimas horas se viralizó una publicación de Nacho Fernández celebrando la victoria en el Superclásico con un mensaje provocador encubierto, ya que se refirió a la fecha de la final de la Copa Libertadores de América en la cual River le ganó 3-1 a Boca en Madrid. “La alegría es inmensa. Qué lindo ganar un Superclásico y en casa. Muy merecido por el gran trabajo de todos. ¡Vamos Millonario!”, fue el mensaje que compartió Nacho, a las 9.12 horas junto a cuatro fotos del partido y de los festejos por el triunfo por la mínima gracias al gol de Miguel Borja de penal.

Por su parte, Palavecino fue autocrítico tras su actitud y se mostró arrepentido por haberle faltado el respeto a Figal. Luego de una charla con Enzo Pérez y Martín Demichelis, el volante de 26 años habló en TyC Sports. “Después de ver los videos y toda la locura que fue quiero decir que estoy arrepentido de lo que hice. Generé algo que no había necesidad que sucediera. Después cuando me cayó la ficha en el vestuario, porque no pude ver el final por haber sido expulsado, me pregunté para qué lo hice, porque estos partidos son únicos y más cuando ganás esta clase de clásicos con tu gente. Estoy contento, pero arrepentido”, indicó.

“Estas con las pulsaciones altas en cualquier partido, imaginate en este. Fue un error, no es la imagen que queremos dar desde River. Lo dijo Martín (Demichelis), lo dijo Enzo (Pérez) y lo dejaron bien en claro. Es un legado que se viene marcando y salgo a hablar en modo de arrepentimiento porque hay un camino marcado y la idea es seguir por ese camino”, cerró.

El polémico tuit de Nacho Fernández tras la victoria de River en el Superclásico

