El nuevo escándalo de Tiger Woods: su ex pareja lo acusó de abuso sexual en medio de una demanda por 30 millones de dólares

Erica Herman junto a Tiger Woods (REUTERS/Joe Skipper)

Tiger Woods es considerado como uno de los mejores en la historia de su deporte. Ganador de 15 Majors, el golfista viene de abandonar su participación en el Másters de Augusta por problemas físicos. En medio de la incógnita sobre qué será de su futuro en la disciplina, se conoció un nuevo escándalo que lo tiene como protagonista. En las últimas horas, salió a la luz una demanda por acoso sexual que le realizó su ex pareja.

Erica Herman, que mantuvo una relación de seis años con Woods -desde 2017 hasta el año pasado-, alegó que el golfista la obligó a firmar un acuerdo de confidencialidad o sería despedida de su trabajo, según un documento judicial que presentaron sus letrados.

En el informe, presentado el viernes 5 de mayo por su abogado Benjamin Hobas en el condado Martin, Florida, la mujer aduce que ambos tuvieron relaciones sexuales cuando ella todavía era empleada del restaurante de Tiger ubicado en el sur de dicho estado llamado de The Woods Jupiter.

“Señor. Woods era el jefe de la Sra. Herman”, escribió Hobas en la presentación. “Sobre la descripción de los hechos del propio Sr. Woods, él le impuso una NDA (acuerdo confidencial) como condición para mantener su trabajo cuando ella comenzó a tener una relación sexual con él. Un jefe que impone diferentes condiciones de trabajo a su empleado debido a su relación sexual es motivo de acoso sexual”, dice la demanda a la que accedió la publicación Sports Illustrated, de los Estados Unidos.

“Tiger Woods, el atleta de renombre internacional y una de las figuras más poderosas del deporte mundial, decidió entablar una relación sexual con su empleada y luego, según él, la obligó a firmar un NDA al respecto o ser despedida de su trabajo. Y, cuando se disgustó con su relación sexual, la engañó para que se fuera de su casa, la encerró, le quitó el efectivo, las mascotas y las posesiones personales, y trató de forzarla para que firmara un NDA diferente”, agregó el reporte del abogado de Herman.

La pareja estuvo seis años de novios (REUTERS/Paul Childs)

Es importante señalar que, a principios de marzo, se hizo pública la demanda de la ex novia a Tiger por unos 30 millones de dólares luego de prohibirle entrar a la residencia que compartieron a lo largo de seis años durante su noviazgo. En aquella ocasión, según detalles que reveló el portal TMZ, la hoy ex pareja de Woods afirmó que los abogados del jugador de golf la convencieron de tomarse unas “cortas vacaciones” sin el oriundo de California, pero una vez llegó al aeropuerto de Florida, le indicaron que tenía bloqueado su acceso a la mansión y no se le permitió regresar al lugar.

Además de esto, Herman denunció que le robaron unos 40 mil dólares que eran de su pertenencia, a pesar que la dejaron ingresar a la residencia para que pudiera retirar sus objetos personales.

Luego de lo sucedido, cuando los letrados de la ex pareja del Tiger completaron el informe de la demanda, marcaron el casillero “Si” ante la pregunta “¿Este caso implica acusaciones de abuso sexual?”. Eso es lo que motivó el escenario judicial al que ahora se enfrentará el jugador que ganó 82 torneos del PGA Tour.

Después del grave accidente automovilístico que protagonizó en febrero de 2021, el golfista sufrió importantes secuelas físicas que pusieron su carrera deportiva en jaque. “Obviamente lo afectó físicamente, pero creo que también lo afectó mentalmente porque está tratando de bloquear el dolor”, consideró Joe LaCava en una entrevista con The Post, haciendo alusión a cómo vio a su amigo durante el último torneo que disputó, el Genesis Invitational en Los Ángeles, previo a su retiro prematuro en Augusta.

“Creo que eso le molestó un poco arriba, y esa es la primera vez que lo vi esforzándose tanto por bloquear el dolor mentalmente”, agregó el caddie al recordar cuando lo veía caminando hoyo por hoyo con su pierna derecha dañada.

