“¡Una media de Leo tiene más importancia e historia que el PSG!”: la furia de un periodista español por la sanción a Messi

Cristóbal Soria estalló en las redes sociales por el polémico accionar del conjunto francés

El mundo del fútbol no dejó pasar la oportunidad de expresarse por la polémica sanción del París Saint-Germain a Lionel Messi. Y uno de los más acérrimos defensores de La Pulga compartió su bronca en las redes sociales y el video ha dado de qué hablar. Se trata de Cristóbal Soria, periodista español, quien arremetió muy duro contra el PSG.

Te puede interesar: La prensa francesa volvió a calificar con un 3 a Messi en la derrota del PSG y lo criticó duramente: “Mbappé debe sentirse muy solo”

“¿Qué coño os habéis creído?”, se preguntó el panelista de El Chiringuito. “Deja de dar por culo a Su Santidad”, cuestionó el hombre de 53 años que compartió las imágenes en su cuenta de la red social Twitter. “Una media de Leo Messi tiene más historia y más importancia que todo el PSG junto”, escribió y el tuit rápidamente se volvió viral.

El mensaje tiene una duración de apenas un minuto, pero por la franqueza, y también fuerte expresión en sus palabras, suficiente para que se replicara en los principales portales del mundo. “Lo voy a decir muy cortito y que nadie se moleste, pero que lo entienda todo el mundo. A ver, un respeto a Su Santidad Leo Messi. Una media vale de Leo tiene mucha más importancia e historia que no sé cuántos años tenga el París Saint-Germain. Respeto, ¿cómo que sancionarlo? Ustedes ¿qué coño os habéis creído?”, comenzó.

Te puede interesar: Tras la sanción, en Francia aseguran que Messi no seguirá en el PSG la próxima temporada: las alternativas de cara a su futuro

“Tendrían que estar agradecido toda la vida de que Leo se haya puesto la camiseta y el escudo del París Saint-Germain. ¿Y ahora se lo pagás con esto? Qué barbaridad... Deja de dar por culo a Su Santidad, que es lo que llevas haciendo hace dos años. ¡Molestar y dar por culo a Su Santidad!”, cerró Cristóbal Soria su momento de furia.

El posteo de Tito Soria con Lionel Messi que se volvió viral

No es la primera vez que el periodista español expresa fuertemente su admiración por Lionel Messi. “No me importa confesar, me haría bisexual por Messi. Lo mío es un amor puro…”, reconoció, con su particular sentido del humor, durante una emisión del popular programa español en noviembre de 2020. Durante el último Mundial de Qatar fue uno de sus defensores frente a las críticas de varios simpatizantes españoles, mientras que no ocultó su felicidad en una visita a París.

Te puede interesar: La MLS se ilusiona con tener a Lionel Messi: “Puede ser el atleta más grande del deporte en Estados Unidos”

Antes de incursionar en el periodismo, Cristóbal Soria ejerció el arbitraje durante 14 años en la Segunda B de España. También fue delegado del Real Club Recreativo de Huelva, mientras que entre el 2000, cuando Messi aún no había desembarcado en Barcelona, y 2011 trabajó como delegado de campo del Sevilla.

Nuevo conflicto para Lionel Messi en París Saint-Germain estalló en las últimas horas luego de que se conociera que el futbolista había viajado a Arabia Saudita, supuestamente, sin contar con el permiso del club. A la espera del comunicado oficial, el PSG decidió suspenderlo por dos semanas, según informaron los medios galos RMC Sports, Le Parisien y L’Equipe este martes. De esta forma, el delantero de 35 años se perderá los próximos dos partidos de la Ligue 1.

Las imágenes de Messi en Arabia Saudita (AhmedAlKhateeb)

“Todo ha sido barajado por el club por lo que internamente se califica como un grave error. El PSG inició este clásico procedimiento disciplinario tras el incumplimiento/ausencia de un empleado sin autorización alguna. No se harán más comentarios desde el club”, anticipó el portal RMC Sports. De esta manera, La Pulga se ausentará los próximos dos partidos del PSG: ante Troyes y Ajaccio (dos de los rivales más débiles del certamen) y tampoco se entrenará con el equipo en este periodo.

La gran duda por el momento es si la sanción será sin goce de sueldo. Según L’Equipe y RMC Sports, efectivamente será así, pero el resto de los medios franceses ha ignorado el asunto por el momento. Se espera que desde el club se aclare esta situación que puede ser un antes y un después en el futuro de Messi.

Seguir leyendo: