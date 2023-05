“Extrema tensión”, “castigo” y “grave error”: así reflejaron los medios internacionales la suspensión que el PSG le aplicó a Messi

Cómo reflejaron los medios la suspensión del PSG a Messi

Si bien aún no lo anunció de manera oficial, París Saint-Germain (PSG) sancionó a Lionel Messi luego del viaje programado por el futbolista argentino a Arabia Saudita. El líder de la Ligue 1 tomó la determinación de suspenderlo por dos semanas sin posibilidad de entrenarse con sus compañeros y tampoco recibirá su salario durante ese tiempo en una medida que tironea la relación entre ambas partes, en medio de los diálogos para lograr una renovación que parece más lejana. Esto tuvo mucho eco en los medios internacionales, que reflejaron la noticia de distintas maneras.

“Explosión de París ¡Messi suspendido!”, tituló con un fuerte enunciado el diario alemán Bild y fue uno de los primeros en poner en serio riesgo su continuidad en la escuadra: “La gran pregunta: ¿se va o se queda? Todavía no está resuelto”. En la misma sintonía, Le Parisien profundizó en la versión web del matutino francés que este suceso ocurre en un “contexto de extrema tensión” por la falta de un acuerdo para la extensión de un vinculo con fecha de caducidad en junio próximo.

“Tiempo de castigo para Leo Messi”, remarcan en las primeras líneas y divulgan las razones de esta medida. En el seno de la institución se consideró que se violaron las normas del club de manera “insoportable”, debido a que tuvo lugar en las horas posteriores a la caída ante Lorient por la Ligue 1, derrota que permitió el acercamiento del Olympique de Marsella a cinco puntos con la misma cantidad de jornadas por disputar.

"Explosión en París. Messi suspendido", la portada de Bild

La suspensión, el posible divorcio de PSG y Messi y las repercusiones en España son los focos elegidos por Le Parisien

Este medio afirmó la iniciativa del PSG en comenzar un “expediente disciplinario” en contra del campeón del mundo con la selección argentina, quien asistió al Golfo en un viaje organizado hace tiempo, ya que posee un contrato para promover el turismo en suelo saudí. RMC Sport aseguró que esto fue calificado como un “grave error” y una “mala conducta” por las autoridades, en particular por el presidente Nasser Al-Khelaifi: “Una decisión contundente. Demuestra que ningún jugador está por encima de la institución”.

Esta fuente agrega que el máximo asistidor del equipo en el campeonato doméstico fue considerado “culpable de haber viajado a Arabia Saudita sin autorización del club”. En consonancia, la sanción tuvo lugar por el “incumplimiento/ausencia de un empleado sin autorización alguna” después de que Messi faltó a la práctica posterior al último partido en el Parque de los Príncipes. Esta planificación cambió sobre la hora porque el plantel iba a tener dos días libres inicialmente: “Sus compañeros parísinos desconocían el viaje y el asesor deportivo Luis Campos tampoco había sido advertido”.

El diario español AS replica esta información. “¡Messi, sancionado dos semanas!”, fue el escrito escogido e hizo hincapié en sus próximos pasos dentro de este deporte tras la suspensión: “Podría romper definitivamente la relación entre ambas partes y, por supuesto, su posible renovación”. Marca optó por detallar el cuadro de situación por este “problema extradeportivo”.

“¡El PSG castiga a Messi! Sancionado dos semanas... ¡y apartado!”, sentenció. Los dos periódicos de raíces madrileñas se anticiparon a Sport y Mundo Deportivo, cuya edición está afincada en Barcelona y desarrollan la actividad diaria del Blaugrana, que busca repatriar a Messi para la próxima temporada.

Cómo anticipa la noticia RMC Sport: "PSG: Lionel Messi suspendido dos semanas después de su viaje a Arabia Saudita"

El titular de AS sobre la suspensión a Messi en París

Marca hace hincapié en cómo cayó el viaje de Messi a las autoridades del PSG

Esto no duró mucho, ya que instantes después salió Mundo Deportivo con un duro titular: “¡El PSG aparta a Messi!”.

“Esto no es un buen ejemplo. Messi no es diferente a nadie. Si se va a miles de kilómetros por un asunto comercial, necesita permiso del club. Hay líneas que no pueden traspasarse”, reveló un informante. El delantero se perderá los próximos dos duelos contra Troyes y Ajaccio.

En relación a RMC Sport, L’Équipe fue otro de los medios que anticipó esta determinación atípica contra una de las estrellas del equipo: “El argentino ha sido sancionado dos semanas por su club con efecto inmediato. No podrá jugar ni entrenar, y no cobrará durante esta quincena”. Además, Le Figaro fue uno de los más duros contra el argentino: “Se fue a escondidas sin informar a su dirección”. Manifestó que este viaje “podría costarle muy caro”. Minutos después de la sanción, se aseguró en Francia que Leo no seguirá en la capital europea.

Gazzetta dello Sport: "Sensación en París: por un viaje no autorizado a Arabia, el PSG suspende a Messi dos semanas"

Mundo Deportivo recalcó en la decisión disciplinaria del PSG

Por otro lado, la Gazzetta dello Sport de Italia reflejó la novedad con un título concreto: “Sensación en París: por un viaje no autorizado a Arabia, el PSG suspende a Messi dos semanas”. Y sentó su postura en el cuerpo de la nota: “Un adelanto de la separación que se avecina”. Esta hipótesis también la desarrolló Corriere della Sera por la posibilidad latente de regresar a Barcelonar, jugar en la MLS o en el Al-Hilal de Arabia Saudita: “El episodio solo puede comprometer aún más la relación entre el astro argentino y el club francés”.

En último lugar, The Sun se anticipó a distintos medios como Daily Mirror y The Guardian: “Lionel Messi ha sido abofeteado con una suspensión de dos semanas por parte del París Saint-Germain”.

“Su futuro sigue sin estar claro. Un regreso emocional a Barcelona podría estar en las cartas, si las finanzas de un acuerdo se pueden resolver con los gigantes del Camp Nou”, expresaron.

Corriere della Sera de Italia: "Messi suspendido por el PSG dos semanas después de su viaje a Arabia Saudita"

The Sun: "PSG 'suspende a Lionel Messi por dos semanas' después de que el delantero 'se salteó el entrenamiento para volar a Arabia Saudita sin permiso'"

El título de L'Équipe: "Lionel Messi suspendido dos semanas por el PSG tras su viaje a Arabia Saudita"

