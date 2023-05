El increíble premio que el actor Ryan Reynolds dio a sus jugadores del Wrexham tras conseguir el ascenso

Los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney, dueños del Wrexham AFC, con el trofeo de campeón de quinta división.

No es la única personalidad de Hollywood que ha incursionado en la industria del fútbol pero el famoso actor Ryan Reynolds se ha involucrado más que nadie con su nueva adquisición y ha empezado a ver los frutos. El protagonista de Deadpool, dueño del Wrexham AFC de Gales, ha viso a su equipo ascender de categoría y, en consecuencia, prepara una gran recompensa para sus jugadores.

Según ha informado ESPN, Reynolds y su socio Rob McElhenney tienen planeado llevar a todo el plantel de viaje a Las Vegas como recompensa por conseguir el ascenso a la League Two, la cuarta categoría del fútbol inglés, que se concretó hace poco más de una semanas tras imponerse por 3-1 al Boreham Wood.

Está planeado que los jugadores del Wrexham AFC, artífices de una campaña histórica en la que cosecharon 111 puntos (34 victorias, 9 empates y 3 derrotas), celebren con su trofeo de campeón de la National League con un desfile por las calles de la ciudad este martes, antes del prometido viaje a esta ciudad estadounidense que es famosa por su activa vida nocturna.

Paul Mullin, máximo artillero del Wrexham esta temporada con 46 goles en todas las competencias, había adelantado que Reynolds y McElhenney querían llevar al equipo de viaje a Las Vegas.

“No sé si puedo decirlo aún, pero nos vamos a Las Vegas. Debería ser increíble, eso es literalmente lo que (los dueños) me estaban enviando en un mensaje de texto hace unos dos minutos. No creo que (su pareja) esté muy contenta con eso, pero si los dueños te dicen que tienes que irte, tienes que irte”, había adelantado Mullin la semana pasada en diálogo con el podcast ‘Footballers’ Football’.

Los jugadores del Wrexham AFC viajarán a Las Vegas como premio de su ascenso (Reuters)

No será la única experiencia en los Estados Unidos que tendrá el equipo dirigido por Phil Parkinson, ya que su pretemporada para el próximo curso incluye una serie de amistosos en suelo norteamericano, incluidos los partidos contra el Chelsea en Carolina del Norte (19 de julio) y ante Manchester United en California (25 de julio).

También el Wrexham, aprovechando su base de fanáticos estadounidenses, tiene pactado un partido amistoso el 22 de julio en el Dignity Health Sports Park de Carson (California) ante Los Angeles Galaxy II, segundo equipo de la franquicia angelina que compite en la MLS NEXT Pro.

“Disfrutamos reunirnos con seguidores que han viajado desde Estados Unidos para visitarnos esta temporada, y será una ocasión fantástica para jugar contra rivales estadounidense frente a más de estos nuevos fanáticos”, comentó Parkinson, DT del cuadro galés que fue adquirido por los actores en febrero de 2021 a cambio de USD 2,5 millones.

El Wrexham AFC, fundado en 1864, es el tercer equipo profesional más antiguo del mundo y llegó a manos de estas estrellas de Hollywood en plena pandemia de COVID-19. En estos años de trabajo, han logrado multiplicar el número de abonos, seguidores en las redes sociales, venta de camisetas e ingresos a través de conseguir patrocinadores como TikTok o Expedia.

Su popularidad también creció por un documental llamado ‘Welcome To Wrexham’. Y como si fuera poco, ya escalaron hacia la cuarta división y dieron un paso adelante en su sueño de algún día llegar a la Premier League.

