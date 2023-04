Mario Balotelli dio detalles del día que se peleó con Mourinho y abandonó la concentración: “Me bajé del bus, subí a mi auto y me fui a mi casa”

El delantero recordó un tenso cruce con el entrenador (Foto: Claudio Villa/Getty Images)

Mario Balotelli supo tener su máximo esplendor cuando fue convocado para jugar en la selección de Italia. El delantero con pasado en el Inter, Manchester City, Milan, Liverpool, Niza y Olympique de Marsella, entre otros, brindó una entrevista a Muschio Selvaggio y destacó los temas más impactantes a lo largo de su carrera.

En el extenso diálogo, el delantero reconoció que estuvo cerca de jugar en la Juventus. “Tenía que ir allí. Después de jugar en la Premier League tenía una cita en Turín con Marotta y Nedved, hasta hablamos del equipo con Conte. En teoría tenía que ir a la Juve, pero elegí el Milan. La Juve siempre ha sido mi antagonista aunque sea demasiado buena”, deslizó en una de sus explosivas declaraciones.

“La vida privada siempre es interesante... siendo el primer africano en jugar para Italia, había un gran interés”, continuó el excéntrico futbolista, quien además desmintió una pelea con Marco Materazzi luego de una serie frente al Barcelona en San Siro: “Esa vez tiré mi camiseta al piso, porque no entendí los silbidos del público por haber dado dos o tres pases equivocados. Luego él me persiguió hasta el vestuario y discutimos verbalmente. Fue una reacción de hermano mayor, pero no me golpeó”.

Una situación similar protagonizó con Mourinho, el exitoso entrenador portugués que se caracteriza por un caraácter fuerte. “Teníamos una buena relación, pero tenemos personalidades que son difíciles de manejar. Tuvimos choques de ideas. Una vez discutí con él en Appiano (Centro Deportivo del Inter) antes de jugar contra el Catania. No recuerdo el motivo, pero me bajé del autobús, me subí al auto y me fui a casa. Como el Inter perdió 2 a 1; me cagué, pero nunca me escondí. Siempre pongo la cara”, reveló.

En el artículo Balotelli también recordó las dificultades que atravesó durante su infancia. “De niño estuve dos años en el hospital de Palermo por problemas intestinales. No entendía la vida familiar con otros padres, pero hoy puedo decir que mi familia biológica me ayudó”, subrayó.

Por otro lado, con relación al Balón de Oro, destacó las palabras que le decía su representante, Mino Raiola, quien tenía la hipótesis de que Messi y Cristiano Ronaldo ganaban el trofeo todos los años porque él sólo “expresaba el 20%” de su potencial.

“¿Si soy un talento desaprovechado? Bueno, ciertamente podría haber hecho más, pero gané todo con los clubes en los que jugué. Sólo me faltó la Eurocopa o el Mundial con la selección”, concluyó.

