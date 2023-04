José Mourinho sorprendió con una revelación sobre Paulo Dybala: “Había perdido la alegría”

José Mourinho se refirió al gran momento de Paulo Dybala (Photo by Silvia Lore/Getty Images)

Tras no llegar a un acuerdo económico con Juventus, Paulo Dybala aceptó el desafío de recalar en Roma, donde con el correr de los partidos se convirtió en amo y señor del equipo que hoy sueña con conquistar la Europa League. El futbolista argentino, pese a no estar al ciento por ciento en lo físico, marcó el gol que llevó el partido a la prórroga y participó en el tercer y cuarto gol de su equipo para eliminar al Feyenoord de los Países Bajos y sellar su boleto a las semifinales.

Una vez finalizado el encuentro, el director técnico José Mourinho se rindió a los pies de la Joya y analizó el importante cambio del campeón del mundo desde su llegada a la Loba. “En su último año en la Juve, en mi opinión, había perdido un poco la alegría y aquí la volvió a encontrar. Encontró un buen grupo, un entrenador que lo entiende, un público que lo quiere y un espacio en el campo para ser líder por su calidad y personalidad”, explicó el ex estratega del Real Madrid, Inter y Tottenham.

“En el campo cuenta con otros grandes jugadores, como Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante y Gianluca Mancini. Es un buen tipo. Se arriesgó en la cancha. Le di la libertad de entrar y poder salir a los dos minutos. Al final hizo 30 de prórroga más los 25 de antes, y me parece que remató bien”, soltó The Special One sobre el cordobés, autor del segundo tanto del elenco de la capital en el triunfo por 4 a 1.

Paulo Dybala, figura en la clasificación de Roma a las semifinales de la Europa League

Mou, además de elogiarlo, le envió un mensaje al campeón del mundo en Qatar 2022 de cara a su futuro: “Pensará que tiene calidad para jugar en los equipos más fuertes del mundo y, si es así, lo está haciendo bien, pero aquí ha encontrado la alegría”. Dybala cuenta con una cláusula de salida de 20 millones de euros, un monto que resulta tentador para los principales clubes del planeta.

Roma, que había finalizado como segundo del Betis en el Grupo C (superando a Ludogorets de Bulgaria y HJK de Finlandia), venía de eliminar en los mano a mano a Salzburgo de Austria y Real Sociedad de España. En semifinales chocará contra Bayer Leverkusen de Alemania. Por el otro lado del cuadro se verán las caras Juventus y Sevilla.

Paulo Dybala, que en lo que va de la temporada lleva un total de 16 goles y ocho asistencias en 33 oportunidades, también está siendo clave en la Serie A. El oriundo de Laguna Larga es el máximo goleador de su equipo (11) y el máximo asistidor (6). La Loba, con 56 puntos, se encuentra en la cuarta posición en el torneo local, ubicación que le permite quedarse con un boleto a la Champions League de la próxima temproada.

