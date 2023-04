Los dos goles de Esequiel Barco que confirman su metamorfosis en el River Plate de Demichelis: el cambio táctico que le devolvió su nivel

Si Boca Juniors tuvo su Barco (Valentín) en el duelo ante Deportivo Pereira en La Bombonera, River Plate tuvo su Barco (Esequiel) para lograr el primer triunfo en la actual edición de la Copa Libertadores. En el oscilante 4-2 ante Sporting Cristal en el Monumental, el ex Independiente resultó vital, con dos goles (aunque en el primero rozó en Lucas Beltrán), movilidad e incidencia en el juego de su equipo, que arrancó en desventaja, sufrió la expulsión de Enzo Díaz, pero nunca perdió el comando del partido.

Su buena actuación no resulta azarosa, viene de la mano con su levantada en la era de Martín Demichelis. Y mucho tuvo que ver el cambio táctico que implementó el flamante DT. El ex Bayern Múnich ubicó al Viejo, de 24 años, por adentro.

Marcelo Gallardo lo veía más como un extremo, para que desbordara con el uno contra uno, su característica más saliente. Inició en buen nivel su desembarco en Núñez, pero luego se fue desinflando. En la actualidad se reencontró con su mejor versión. Ante el Cristal, además, gritó primero con un movimiento de cintura y un remate que contó con la complicidad del arquero visitante, y luego firmó el 3-2 parcial con otro tiro potente, que se desvió en un defensor.

“Hoy por hoy, jugando por dentro como me gusta a mí, tiene que entender que no siempre puede trasladar y no siempre puede utilizar su gambeta. La gambeta es una de las cosas más lindas que tiene este deporte, yo no se la quiero quitar”, fue una de las explicaciones de Micho en su incipiente ciclo respecto del nuevo rol de Barco.

“Simplemente le quiero hacer entender que muchas veces tiene que jugar a un toque. Otras veces a dos y otras tiene que ponerse a gambetear. Muchas veces la va a perder, no pasa nada si la pierde. Tiene que volver a intentar. Él es mucho desequilibrio, muchísimo control y posesión. Hoy no hace demasiado traslado y es lo que me gusta, algo que abusaba”, fue otra de las sentencias que habló de la metamorfosis.

Este gran momento del mediocampista ofensivo provocó que River esté camino a quedarse con su ficha. En su momento la dirigencia del Millonario acordó su arribo a cambio de 4.4 millones de dólares por un préstamo por dos años (2.2 millones por cada año de cesión), el cual finaliza en diciembre del 2023. Según pudo averiguar Infobae, el club, ya que el ex Independiente jugó más de la mitad de los partidos hará uso de la opción de compra y le pagará al Atlanta United de la Major League Soccer de los Estados Unidos unos 7 millones de dólares para quedarse con el 100 por ciento del pase.

“El equipo demostró su jerarquía y con uno menos sacó el partido adelante. Con la gente pudimos ganar un partido importante”, dijo tras el partido, gracias al cual la Banda se acomodó en el Grupo D que lidera Fluminense con seis puntos.

