Fantino dijo que un DT de Argentina es el mejor del mundo y se burló de los términos modernos: “¿Qué es un pase filtrado, se compra en el mercado de frutos?”

El conductor halagó al entrenador de San Lorenzo

San Lorenzo venció a Boca Juniors este miércoles y se acomodó como escolta de River Plate en la Liga Profesional. El conjunto de Rubén Darío Insua, que no cuenta con uno de los mejores planteles del ámbito local, ha conseguido en este arranque de año mostrar un juego sólido y efectivo que le permite no sólo dar pelea en el certamen doméstico sino también en la Copa Sudamericana y esto, según varios analistas, es producto del trabajo que el entrenador ha conseguido desde su asunción en 2022. En este contexto, Alejandro Fantino no dudó en colocarlo por encima de cualquier otro en la actualidad.

“Rubén Darío Insua es el mejor del mundo”, exclamó en su programa de Youtube Universo Fantino. El relator y conductor se rindió ante la simpleza del técnico del Ciclón, a quien puso por encima de nombres como Pep Guardiola, Thomas Tuchel o Jurgen Klopp. Además, insistió en que la clave es su lenguaje sencillo y sus ideas claras, por lo que aprovechó para burlarse de quienes utilizan términos modernos a la hora de dirigir.

“¿Qué es un pase filtrado?, ¿Qué te hiciste un té en hebras, filtraste un poco de te negro que te compraste en el mercado de frutos el fin de semana?”, se burló Fantino. “¿Bascular? Laburan en el mercado central con una balanza de basculación”, agregó. Además, destacó otro entrenador del ámbito local: “Pipo Gorosito es otro gran técnico”, que ahora conduce a Colón de Santa Fe.

Algunos de sus panelistas se rieron por su postura y le señalaron que ni siquiera Insua es capaz de mejorar el presente de Boca Juniors, que justamente cayó ante San Lorenzo. Pero, el periodista Daniel Fava sostuvo que el trabajo del Gallego se destaca por su sencillez y bancó a su conductor: “El 4 juega de 4, el 3 juega de 3, el 5 le da la pelota al 10 y el Perrito (Barrios) tira el centro para que la meta el 9″.

Hace algunos días, Fantino ya había mostrado su admiración por el nivel de San Lorenzo al señalar a uno de sus futbolistas como posible refuerzo para la selección argentina: “Ese extraordinario jugador de fútbol al que no deberían apodar Perrito, sino Cervero, el perro de Caronte... ¡Qué jugador el Perro Barrios! Es un Rottweiler con hambre. No juega al fútbol sino al Bubble Bubble (videojuego), saca pelotas. Es maravilloso, juega metafísicamente en otra dimensión. ¿El mundo en el que habitamos tiene tres dimensiones? El Perrito Barrios juega en una cuarta dimensión, su aparato psíquico está adelantado a lo que pasa. El Perrito Barrios sabe si en la temporada que viene va a haber o no una buena cosecha, si hubiese nacido en la antigüedad hubiese sido un adivino, va adelante de la jugada. ¡Cómo juega, por Dios!”.

Continuando con sus elogios para el extremo izquierdo de 1.56 metros, el conductor se lo pidió a Lionel Scaloni para el combinado albiceleste. “Lo tienen que llamar para la Selección, ya. La rompe. Basta con esa mentira que traen a todos del fútbol europeo. Si se llamara el Perrinho Carioca y hubiese nacido en la favela Alemao en las afueras de Río de Janeiro y hubiese empezado a jugar en el Fluminense, hoy estaría en el Real Madrid y todos le estarían diciendo el Perrinho Carioca. Es más que Vinicius Júnior, real”, finalizó.

