En vivo, Manchester City recibe al Bayern por la ida de los cuartos de final de la Champions: hora, TV y formaciones

“¿Quién es?”: el nuevo look de Erling Haaland que despertó todo tipo de bromas entre los fanáticos del Manchester City El atacante estrenó un estilo diferente en su cabello y lo presentó en el último entrenamiento previo al duelo contra el Bayern por Champions League

Erling Haaland esta listo para enfrentar al Bayern por Champions (Reuters)

El talentoso delantero noruego, Erling Haaland, está listo para disputar el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League con el Manchester City. Para comenzar con el pie derecho en esta nueva fase de competencia, el ex Borussia Dortmund decidió hacerse un cambio de look y los fanáticos no tardaron en reaccionar.