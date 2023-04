Mario Carrillo se lanzó en contra de Álvaro Morales: “Estás para divertir”

(Fuente)

Nuevamente el nombre de Álvaro Morales se vio vuelto en la polémica durante un encuentro con su compañero en Futbol Picante, Mario Carrillo al asegurar que este solo se encuentra en la televisora para entretener y no para analizar del balompié nacional.

Todo comenzó cuando ambos panelistas analizaban el calendario de Chivas en lo que resta del Clausura 2023 y Mario Carrillo aseguró que el Rebaño le ganaría a Necaxa y León. Sin embargo, Álvaro Morales comenzó a mofarse de los argumentos del profesor Carrillo, quien no toleró la actitud de su

“No lo vas a entender, tu cabeza no lo puede entender. Estás aquí para hacer otras cosas, no para hablar de futbol. Estás para divertir, ese es tu papel, divertir. No me cuestiones, cuestiona a tus compañeros”, agregó.

Mario Carrillo (Foto: Cuartoscuro)

Pese a las palabras de Mario Carrillo, Álvaro Morales continuó con el programa de forma natural y todo quedó en la calentura del momento, ya que después se les vio riendo juntos mientras hablaban sobre la Selección mexicana.

Esta no es la primera vez que el analista de ESPN México logra sacar de sus cabales a sus compañeros de escena, con uno de los personajes con los que es muy común encontrar algún encontronazo es con Jorge Pietrasanta.

En su momento el excronista de la WWE en México se sinceró sobre la experiencia que le ha implicado trabajar junto a Morale, fue durante su intervención en el podcast Desde la Reda, donde condenó sus características polémicas.

(Foto: Instagram/ @alvaritomorales)

Incluso, confesó sentirse agobiado por sus intervenciones aunque fuera de los micrófonos han sostenido una relación tolerable: “Su personaje es agrio. Álvaro no me cae tan mal, te puedo decir que Alvarito me cae bien, pero el personaje de Álvaro Morales es odioso y repugnante”, declaró el narrador.

El personaje encarnado por Morales en ESPN gozó de mayor revuelo durante la víspera donde el Cruz Azul y las Águilas del América se posicionaron como los favoritos a ganar el título del torneo de Apertura 2018. En diciembre de dicho año, con el antecedente de las derrotas que habían sufrido los cementeros en partidos relevantes, Álvaro amagó con cambiar de bando en caso de que los celestes no se coronaran.

Después de conocer que el campeón del torneo fueron los dirigidos por Miguel Herrera, el Brujo no demoró en confirmar el cambio de equipo de sus amores desde La Noria hasta Coapa. Así fue, por lo menos, en su papel de televisión. Desde entonces se ha encargado de defender a capa y espada los intereses “del sagrado americanismo”, aunque ello implique incomodar a otros de sus compañeros.

(Foto: captura YouTube ESPN Deportes)

Cabe recordar que Jorge Pietrasanta es un reconocido aficionado de las Chivas de Guadalajara, acérrimo rival de la institución querida por Morales. Por dicho motivo, no resulta extraño verlos compartir mesas de discusión en vísperas de la disputa de cualquier Clásico Nacional, espacio donde suelen elevar la temperatura de los debates y disputas.

“Cuando quien está en la mesa es Álvaro Morales sabes por dónde puede ir la polémica o el debate más encendido. No hay guión y sí momentos de mala relación. Estando al aire, yo estuve a nada de mentarle la madre a Álvaro Morales y en un corte le dije tal cual ‘¡Óyeme, güey! La cosa no va por ahí’”, condenó en el podcast.

Incluso, la rivalidad entre los dos personajes ha prevalecido fuera de temas que involucren a sus dos equipos. Una de las discusiones más recordadas fue la que entablaron cuando el Atlas consiguió su segunda estrella después de 70 años. En dicha ocasión, Pietrasanta reconoció el logro del acérrimo rival del estado de Jalisco, motivo por el que Álvaro Morales lo catalogó como un “pésimo chiva”.