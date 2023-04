Una deportista estadounidense mostró lo que no se ve del nado sincronizado en un doloroso video que se hizo viral

Una deportista estadounidense compartió el doloroso proceso

El nado sincronizado es una de las disciplinas olímpicas más bellas que existe. Al ritmo de la música, quienes participan de este deporte de agua tienen la difícil tarea de realizar movimientos preciosos y estéticos que deslumbren a los jueces a través de una coreografía que necesita infinidad de ensayos y entrenamientos. El resultado es un show fantástico de sincronización submarina que asombra a los fanáticos, pero poco se sabe de su lado B.

La deportista estadounidense Daniella Ramírez se ha viralizado en las redes sociales gracias a los videos que suele publicar en sus perfiles de Instagram y Tik Tok en donde muestra el esfuerzo que conlleva la práctica del deporte que ama. Una de sus publicaciones más impactantes es sin dudas el proceso que realiza para removerse la gelatina que utiliza en el cabello a la hora de competir.

Es que quienes practican nado sincronizado usan una especie de gel en la cabeza que crea una capa dura y brillosa sobre el cuero cabelludo que impide que algún mechón se salga de su lugar. Esto provoca un efecto visual que impacta a los jueces y espectadores en los torneos y que se ha convertido en un elemento más de la competición.

Lo que ocurre es que no existe laca ni gomina capaz de resistir a tanto tiempo en el agua. Por eso, en los últimos tiempos las nadadoras han recurrido a la sencilla gelatina “cola de pescado”. La misma que se usa en la cocina para dar más consistencia a algunas preparaciones es la que habitualmente llevan en el cabello las atletas olímpicas. Antes, se mezcla con agua caliente y, después de sujetarse el pelo con una red, se la colocan a las atletas con la ayuda de un pincel. Las deportistas siempre cuentan con un colaborador que interviene en este proceso que requiere de dos o tres sobres de gelatina y mucha paciencia.

Si bien en las plataformas más populares de videos hay varios tutoriales que muestran cómo realizar correctamente el proceso, es la primera vez que una nadadora, Daniella Ramírez, se viraliza por contar cómo es el proceso inverso. Es decir, el de la remoción de la gelatina.

La estadounidense primero compartió una grabación en su baño golpeándose el cuero cabelludo frente a un espejo en donde se observa a la perfección la dureza de la capa protectora. Ante la repercusión que tuvo, tiempo después subió otra en donde muestra parte del proceso para quitarse la gelatina y se ve el dolor que siente al sacarse la red y las decoraciones.

Más allá del asombro de miles de usuarios, los especialistas en la materia explican que la manera más fácil de quitárselo sin dolor es con agua tibia o caliente. Obviamente que también se requiere shampoo, un peine y bastante tiempo, pero si se le dedican los minutos adecuados el pelo se limpia de manera perfecta.

La francesa Virginie Dedieu, quien participó de tres juegos Olímpicos y ganó en Sídney 2000 la medalla de bronce en la prueba en parejas de nado sincronizado, contó hace tiempo qué era lo que ella hacía para limpiarse la cabeza después de cada torneo. “Una vez que he terminado mi actuación, vuelvo al agua para nadar y relajar los músculos. ¡Luego inmediatamente empiezo a quitar la gelatina con las uñas! Obviamente, no puedes dejar grumos de gelatina flotando en la piscina. ¡Los pongo en la canaleta alrededor del borde de la piscina para que no molesten a los próximos bañistas!”, reveló.

Daniella Ramírez, de 22 años, es una de las grandes promesas de la natación artística estadounidense. En el Mundial celebrado en Canadá este año terminó segunda junto a su equipo en la prueba técnica y tercera en la grupal acrobática. Además, consiguió un título con sus compañeras en la Serie Mundial FINA 2022 y en el Mundial de Natación Artística de París 2022, entre otros títulos.

