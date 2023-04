La reflexión de Nicolás Tagliafico tras la silbatina a Messi en París y de qué hablaron en pleno partido cuando los captó la transmisión

No fue una noche sencilla para Lionel Messi en Parque de los Príncipes. Los aficionados del PSG lo silbaron al escuchar su nombre en la previa al encuentro que terminó en derrota ante Olympique Lyon y su actuación no fue de las mejores, más allá de que ofreció destellos de su talento. Sin embargo, Leo se pudo reencontrar con uno de sus compañeros de selección argentina: Nicolás Tagliafico.

Al término del encuentro, el ex lateral de Banfield e Independiente se refirió a la reacción de los simpatizantes locales, que descargaron su bronca contra el rosarino y el resto de sus compañeros ante los malos resultados. Si bien el PSG es líder de la Ligue 1, con seis puntos de ventaja sobre Lens y Marsella, la afición no tolera la eliminación en Champions League y las últimas actuaciones del equipo.

“Lamentablemente a nosotros también nos pasa y es normal. La gente quiere resultados y se la agarran con un jugador como Leo o como Kylian (Mbappé). Hoy piensan que un solo jugador va a salvar el equipo, pero el fútbol es un deporte en equipo y no es fácil. No es solo para uno sino para todos, a nosotros también nos ha pasado, pero tenemos que seguir porque somos profesionales, tenemos que darlo todo y tratar de lograr los objetivos que quiere el club”, indicó Tagliafico en la zona mixta.

En la previa al duelo, se pudo ver a Tagliafico y Messi dialogar en secreto para evitar que las cámaras de la televisión revelaran el contenido de la charla, pero el defensor no tuvo problemas en contar de qué se trató la conversación. “Hablamos de que la vuelta no fue fácil. Para él también. Justo en un momento dijimos que no estaba fácil dormir porque como te dije antes con el jet lag y demás a uno le cuesta. A mí me pasa que cinco o seis horas estoy durmiendo y a él le pasa lo mismo. Pero bueno, son cosas normales para uno cuando vuelve de jugar con la Selección y ya tiene partidos tan rápido”, explicó quien participó de los festejos en Argentina para los campeones del mundo en los amistosos frente a Panamá y Curazao.

Lionel Messi y Nicolás Tagliafico durante el partido que los enfrentó por la Ligue 1 con PSG y Lyon (FRANCK FIFE / AFP)

Por último, sobre la chance que Messi retorne a Barcelona y no renueve el contrato en París, el ex futbolista del Ajax prefirió no meterse en esos temas a pesar de que desea lo mejor para Leo.

“Nosotros tratamos siempre de dar lo mejor en la Selección y en nuestros clubes. Eso se verá más adelante, no sé qué pasará con su futuro. Lo importante es que sea feliz y que pueda demostrar el juego que tiene. Creo que hoy lo tiene claro y trata de dar lo mejor estando acá (en PSG). Después se verá qué pasa”, cerró.

