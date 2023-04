El “tapado” que dirige en el exterior al que tentó Riquelme para que asuma como entrenador de Boca Juniors

Juan Román Riquelme busca al sucesor de Hugo Ibarra como entrenador de Boca Juniors (foto Jose Brusco)

Boca Juniors transita momentos clave y definitivos en materia futbolística e institucional. El primero tiene que ver por el inminente debut en la Copa Libertadores, el gran sueño de todos los hinchas. Y el segundo, no menos importante, por la elección del nuevo entrenador que sucederá a Hugo Ibarra.

Si bien Mariano Herrón dejó una buena impresión en su debut como interino el último sábado en la goleada 3 a 0 ante Barracas Central como visitante, y continuaría al menos el próximo partido, el Consejo de Fútbol tiene claro que deben continuar en la búsqueda de un director técnico.

Asimismo, la dirigencia de Boca Juniors no descarta que el ex mediocampista continúe al menos hasta mitad de año, cuando finalice el torneo de primera división y se haya disputado la fase de grupos de la Copa Libertadores cuyo Grupo F el Xeneize lo comparte con Colo Colo (Chile), Monagas (Venezuela) y Deportivo Pereira (Colombia).

En este contexto, y frente a la negativa de Gerardo Martino, que fue el primero en la lista, son varios los candidatos. Que José Pekerman no tienen intenciones de dirigir el día a día, que Diego Martínez tiene contrato con Tigre, lo mismo con Facundo Sava en Cerro Porteño, o que no terminan de convencer Alexander Medina y Ricardo Zielinski, ambos sin club.

Soccer Football - Copa Sudamericana - Final - Lanus v Defensa y Justicia - Estadio Mario A. Kempes, Cordoba, Argentina - January 23, 2021 Lanus' coach Luis Zubeldia looks dejected after the match Pool via REUTERS/Marcelo Endelli

Sin embargo, en las últimas horas se sumó un tapado, que fue siempre del agrado de Juan Román Riquelme y con quien el Consejo de Fútbol integrado por Jorge Bermúdez, Raúl Cascini, Marcelo Delgado y Mauricio Serna ya se habría comunicado. Se trata de Luis Zubeldía, actual director técnico de la Liga Universitaria de Quito.

“Las tres pistas que yo tengo, sin dar el nombre porque no lo sé, es que está con trabajo, está en el exterior y es argentino, más no sé”, adelantó Augusto César, cronista de Boca Juniors en diálogo con Mariano Closs en ESPN F12. Asimismo, Roberto Leto, en su programa radial El Show de Boca (Splendid AM 990), adelantó que Zubeldía agradeció el llamado, pero seguiría en su cargo. Como en los casos de Martínez y Sava, el Xeneize debería negociar la salida.

El entrenador argentino de 42 años estuvo en el radar cuando Sebastián Battaglia fue despedido de Boca Juniors a mediados de 2022. En ese entonces, el club apostó por el interinato de Hugo Ibarra, luego confirmado, y Luis Zubeldía acordó con el elenco ecuatoriano, donde ya había dirigido en 2015 y cuyo contrato vence en diciembre de 2023.

El cuerpo técnico de Luis Zubeldía está conformado por Maximiliano Cuberas (entrenador asistente), Luca Vivas (preparador físico) y Carlos Gruezo (asistente técnico). Además de LDU de Ecuador (2014 y 2022), el entrenador argentino dirigió en Lanús (2008 al 2010 y 2018 al 2021), Barcelona de Ecuador (2011), Racing Club (2012), Santos Laguna de México (2016), Independiente Medellín (2017), Deportivo Alavés España (2017) y Cerro Porteño (2018).

