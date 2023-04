“Es un insulto al fútbol, ¡que se vaya del PSG!”: el ataque de ira de un campeón del mundo con Francia por los silbidos hacia Messi

Lionel Messi controla el balón durante el encuentro de la liga francesa ante el Lyon. (AP Foto/Aurelien Morissard)

Lionel Messi volvió a sufrir el maltrato de algunos aficionados del PSG. En la antesala al encuentro frente a Olympique de Lyon correspondiente a la fecha 29 de la Ligue 1 se oyeron fuertes silbidos contra el capitán del seleccionado argentino al momento de su presentación en la formación titular del equipo francés. Luego de la derrota en Parque de los Príncipes, el rosarino se dirigió al vestuario con la cabeza gacha y sin saludar a los simpatizantes.

Te puede interesar: Barcelona confirmó contactos con el padre de Lionel Messi para su vuelta al club

Los gestos reprobatorios de los fanáticos no fueron bien recibidos en el ambiente del fútbol. Primero levantó la voz Thierry Henry, gloria de la selección francesa y campeón del mundo en 1998. “Es vergonzoso escuchar los silbidos de los hinchas. Los silbidos no ayudan. Estamos hablando del mejor jugador del mundo, ¿vale? Me gustaría, es un deseo, verle terminar su carrera en el Barcelona”, dijo el delantero que brilló en el Arsenal de Inglaterra y fue compañero de Leo en el equipo catalán.

Otro de los campeones mundiales se alineó con Henry y cuestionó con firmeza la silbatina en París. “Cuando escucho eso, para mí es un insulto al fútbol”, se sinceró Emmanuel Petit, uno de los autores de los goles de la final de la Copa del Mundo ‘98 en el 3-0 ante Brasil. El ex mediocampista del FC Barcelona continuó con su encendido reclamo contra los fanáticos del París Saint-Germain en declaraciones radiales al medio RMC.

Te puede interesar: El DT del PSG respondió sobre el futuro de Messi ante los rumores de su vuelta al Barcelona

“Sé que hoy en día solo hay una manada de perros que solo piensan en hostigar a Neymar y Messi. ¿Si tengo algún consejo para Messi?: ¡Que se vaya de este club! Este club no es un club de fútbol. Es un club de pre-retiro, incluso para jugadores de 20 años. Ningún jugador ha progresado desde que llegó al PSG. ¿Es culpa de Messi?”, continuó Petit.

Emmanuel Petit defendió a Lionel Messi de las críticas en París

Luego, se enfocó en la labor de los compañeros de La Pulga, dando a entender que no colaboran con la creación de juego, una de las principales falencias del PSG, extremadamente dependiente de las individualidades de Messi y Mbappé. “Es un maestro con la pelota, depende de él tener jugadores a su alrededor que hagan el esfuerzo. Los Verratti, etc... que siempre piden el balón en los pies y nunca aparecen. Galtier tiene razón cuando dice que corresponde a otros hacer ese esfuerzo. Solo los aficionados parisinos no se dan cuenta de que es necesario tener una plantilla alrededor de Messi, algo que no tienen ni tendrán porque ellos (los líderes) son falsos en su contratación”, argumentó el ex futbolista de 52 años.

Te puede interesar: La reflexión de Nicolás Tagliafico tras la silbatina a Messi en París y de qué hablaron en pleno partido cuando los captó la transmisión

No solo buena parte de la afición del equipo de la capital francesa suele apuntan sus dardos hacia Messi, sino que la prensa deportiva suele ser filosa a la hora de puntuar las actuaciones del rosarino de 35 años. Los diarios L’Equipe y Le Parisien calificaron con un 3 el rendimiento de Leo, siendo el delantero quien más situaciones generó con la pelota en sus pies. En tanto que el DT del equipo, Christophe Galtier, declaró que le parecieron excesivos los silbidos a su emblema dentro del campo.

“Me parece, y esto es muy personal, que los pitos son muy duros, porque Leo es un jugador que da mucho”, dijo. Y agregó: “Dio mucho en la primera parte de la temporada y ha sido asistente y goleador en 2023, pero también corresponde a los demás, a sus compañeros, tener un poco más de desborde para llevar más peligro a la meta contraria”.

Seguir leyendo: