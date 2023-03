A días de su salida de Arabia Saudita, Hervé Renard fue presentado como técnico en otra selección

Hervé Renard tendrá su primera experiencia en un seleccionado femenino (Reuters)

Hervé Renard fue nombrado este jueves como nuevo técnico de la selección femenina de Francia hasta agosto de 2024, sustituyendo a Corinne Diacre, cesada el 9 de marzo, anunció la federación gala. El entrenador de 54 años, que viene de hacer un gran trabajo al frente de Arabia Saudita y además es doble vencedor de la Copa de África de Naciones, con Zambia en 2012 y con Costa de Marfil en 2015, nunca ha dirigido hasta ahora a un equipo femenino.

Su misión será que la selección de su país brille en el Mundial previsto del 9 de julio al 20 de agosto en Australia y Nueva Zelanda, así como preparar al equipo olímpico para los Juegos de París 2024.

Renard se despidió de la selección saudita el pasado martes tras un amistoso perdido contra Bolivia (2-1). En Qatar, el equipo asiático causó sensación al vencer en el primer partido de la fase de grupos a Argentina, posterior campeona del torneo. Pero luego no volvió a sumar de a tres y se despidió del certamen.

Tras su salida de Arabia Saudita, el técnico no se había referido a su próximo destino y se había dedicado a agradece al pueblo saudí y dijo que estaba “muy orgulloso por haber podido mostrar al mundo el progreso y la buena imagen del fútbol” del país del Medio Oriente. “Es tiempo de que yo vuele hacia otro horizonte, pero con estos recuerdos grabados en mí”, escribió en Twitter.

Mediante un video publicado en la cuenta oficial de la selección saudí en Twitter, Renard reflexionó sobre la victoria ante Argentina: “Pienso que eso quedará para siempre en la memoria de la gente saudí”, dijo. “Esta experiencia fue asombrosa, con mucho apoyo”.

El experimentado técnico sustituye en el cargo a Corinne Diacre, cesada por la federación después de que algunas de las mejores futbolistas del país renunciaran a la selección si no se producían cambios en la dirección del equipo. El combinado europeo busca dar por fin el salto de calidad ya que pese a tener una de las mejores ligas del Viejo Continente, no tiene trofeos a nivel selección, incluso a los Juegos Olímpicos de Tokio no se clasificó y su mejor puesto en un Mundial data de 2011, cuando alcanzó el cuarto puesto.

