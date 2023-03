Hugo Ibarra fue dado de alta tras pasar la noche internado en una clínica

Luego de la preocupación que generó su internación este miércoles, Hugo Benjamín Ibarra fue dado de alta hoy tras pasar la noche en el Hospital Italiano de San Justo Agustín Rocca y se espera que esté al frente del equipo el próximo domingo. El Negro sufrió un malestar que incluyó dolor de cabeza, mareos y una hemorragia nasal que fue difícil de cortar. Por eso, los médicos del club decidieron llamar una ambulancia para trasladarlo desde el predio de Boca en Ezeiza hasta la clínica más cercana.

El parte médico firmado por la dirección médica del centro ubicado frente a la Universidad de La Matanza manifestó que “el paciente Hugo Ibarra ingresó a la Central de emergencias del Hospital Italiano de San Justo, en el día de hoy, a las 11.30, por un sangrado nasal de tres horas de evolución. Allí fue atendido en conjunto con el servicio de otorrinolaringología. Se identificó epistaxis nasal de origen arterial que fue controlada con un tratamiento local. El paciente se mantuvo estable desde el ingreso al hospital y se decidió su internación para el seguimiento evolutivo”.

Quien tomó la palabra esta mañana fue Sebastián Aragón, el médico que lo atendió ayer: “Tuvo un sangrado nasal. Fue atendido en el hospital en donde se compensó y cauterizamos el vaso que estaba sangrando. Luego de eso estuvo muy bien y pasó la noche perfecto. Estamos esperando los últimos estudios del laboratorio para que se pueda ir de alta. Está clínicamente normal. La internación fue por precaución y controles clínicos para que no vuelva a y tener un sangrado”.

Lo que todavía no está claro es si el DT azul y oro será quien lidere el entrenamiento de esta tarde (arrancará a las 16 en el predio de Ezeiza), ya que los médicos de la clínica le aconsejaron que no haga esfuerzos físicos en los próximos días: “No puede hacer vida 100% normal, tiene algunas indicaciones de precauciones y demás para cuidarse un par de días y nada más. No es necesario que haga reposo absoluto pero tiene que cuidarse de alguna manera. Lo ideal es que esté tranquilo, hay que evitar el esfuerzo físico, el sol y el calor. Se lo aconsejamos ayer”.

Habló el médico que atendió a Hugo Ibarra

Mauricio Serna, integrante del Consejo de Fútbol, se había anticipado al parte médico y dijo frente a los medios desde la puerta de entrada a la clínica: “Es de amplio conocimiento lo que le ocurrió a Hugo. Está bien, tranquilo, estuve con él en la habitación. Que su familia y los Bosteros estén tranquilos. Lo van a dejar un día internado por precaución. Más que responder preguntas, lo que vine a hacer es transmitir tranquilidad. Mañana seguramente nuestro entrenador va a estar en la cancha”.

Chicho, quien desestimó que el cuadro de su ex compañero de equipo haya sido causado por las presiones que le genera su trabajo, amplió: “Por lo que dicen los médicos será solamente una noche, pero es más por precaución que otra situación. Está muy bien, tranquilo. Mañana va a estar -queriendo Dios- en la práctica trabajando, entrenando. No pasa nada, está muy bien. Lo que le pasó, le puede pasar a cualquiera. No soy yo el indicado para hablar de un parte médico, no tengo que ser yo, pero se va a sacar el parte. Suena repetitivo, pero es lo que tengo para decir. Hugo está muy bien, tranquilidad”.

El próximo compromiso de Boca será el domingo, cuando a partir de las 19 reciba a Instituto de Córdoba en la Bombonera por la Fecha 8 de la Liga Profesional. Luego, más precisamente el sábado 25 de marzo, se enfrentará con Olimpo de Bahía Blanca por los 32avos de final de la Copa Argentina, en el estadio Centenario de Resistencia, Chaco, desde las 20.10.

