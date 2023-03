Ni Jurado ni Gudiño: los posibles reemplazos de Cruz Azul para Jesús Corona

(Foto: Twitter / @CruzAzul)

José de Jesús Corona, arquero y capitán del equipo de Cruz Azul, declaró que aunque su contrato con el club vence en junio próximo, tiene la intención de jugar un año más con La Máquina y retirarse siendo parte del equipo celeste.

Además del anuncio de su retiro como futbolista profesional, dio por finalizado su ciclo con La Selección Mexicana, ya que prefiere que en el Tri le den la oportunidad a nuevas generaciones, pero busca negociar con la directiva de Cruz Azul para poder quedarse hasta 2024.

Además de Chuy, otros que terminan su contrato al finalizar el torneo es Julio César Domínguez, Michael Estrada, Gonzalo Carneiro, Iván Morales y Ramiro Funes Mori.

“No es una cosa que me preocupe ahorita. El análisis se va a hacer al final del campeonato. Ahorita ni me preocupa esta situación. Cuando termine el campeonato ahí si me voy a sentar con la directiva para planear, decidir quienes se quedan y los que a lo mejor tienen que salir. Ahorita, no hay ningún jugador fuera en ningún plano, necesito a todos”, sentenció el Tuca Ferretti, técnico de Cruz Azul.

¿Quién sería el suplente de Jesús Corona?

Durante el programa Futbol Picante, el periodista Héctor Huerta comentó que la directiva celeste podría estar detrás del ex portero del América, Agustín Marchesín quien podría ser el reemplazo de Chuy Corona, quien a sus 42 años ya está pensando en el retiro.

A pesar de lo comentado por el periodista, el diario RECORD confirmó que aún no han ofertado por Marchesín quien en este momento se enfoca en recuperarse de una lesión y no ha tenido actividad con su equipo Celta de Vigo.

Asimismo, el periodista de ESPN también informa que Cruz Azul también tiene en la mira al mediocampista brasileño Rafael Carioca y el delantero argentino Juan Ignacio Dinenno, y a Javier Aquino, quien ya trabajo con Ferretti en Tigres, pues en este Clausura 2023 no han dado los mejores resultados y al momento se posicionan en la posición nueve en la tabla general de posiciones con 12 puntos.

Ricardo Ferretti llega a Cruz Azul con la esperanza de ganar otro campeonato para La Máquina. De ahí que se diga que no dejaría en el puesto a Sebastián Jurado ni a Andrés Gudiño, que ya son conocidos. También se ha mencionado a Heldrich Noguera, portero de la Sub-20.

En la historia de Cruz Azul, el nombre de José de Jesús Corona será uno de los que casi nunca se olvidan porque fue uno de los jugadores que defendió la portería de manera consistente, incluso algunos lo ubican por debajo del argentino Miguel Marín, quien vivió el apogeo del club.

Cruz Azul tiene una de las peores ofensivas de este torneo

Cruz Azul se perfila como la peor tercera ofensiva en este Clausura 2023, ya que ninguno de sus atacantes figura en la tabla de goleadores y solo ha anotado 11 goles en 10 partidos. Están empatados con Tijuana y por delante de San Luis y Querétaro, aún les queda un partido por jugar.

“Es preocupación positiva. Yo siempre estoy preocupado. Esto lleva a una ocupación. Tenemos que crear más oportunidades de gol, generar más futbol. Los delanteros somos macabros. Tenemos que saber cómo generar más para que la cuota puede subir. Si tenemos cuatro oportunidades claras de gol, ahora hay que generar 10 para poder ganar 2-0 ó 3-0. Es responsabilidad de uno para lograrlo” fue lo que dijo Ricardo Ferretti sobre este tema.

“Generalmente, los delanteros se encierran en qué tienen que meter el gol y no es por ahí. Si es así, no va a anotar nunca. Todos tienen que jugar bien al futbol, si todos juegan bien, van a salir satisfechos y las oportunidades serán mayores”, añadió.