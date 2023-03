La historia detrás de la muerte del Beto Pascutti: por qué intervino el fiscal Campagnoli

El Beto, en su etapa como orientador de Juventud Antoniana de Salta

El fútbol argentino lloró este fin de semana la muerte de Alberto Pascutti, histórico mediocampista ofensivo (jugó un total de 275 partidos y anotó 35 goles en tres categorías distintas) y entrenador del fútbol de Ascenso, con pasado en All Boys, Tigre, Quilmes, Nueva Chicago, Deportivo Morón y Almirante Brown, entre otros equipos. De fuerte personalidad tanto dentro del campo de juego como en el banco de suplentes, dejó su huella en cada uno de los clubes por los que pasó.

Lo que se desconocía fueron los entretelones de su partida. El sábado, cuando falleció a los 65 años, la noticia la había confirmado José Úbeda, ex jugador y antiguo compañero del Beto, según consignó Télam. Pero no había trascendido el contexto. El hecho ocurrió en el predio que Sebastián Battaglia posee dentro del Parque Sarmiento (SB5 Sports), en la Capital Federal. Allí, Sol, hija del recordado volante, disputaba un partido de la Liga de Núñez, ante la presencia del Beto.

Según testigos, el entrenador se habría enojado por un fallo arbitral y, tras exteriorizar su enojo, comenzó a sentirse mal y se descompensó. El parte policial refleja que un móvil llegó al lugar a las 19.30 y los oficiales “realizaron maniobras de RCP hasta la llegada de SAME”. Según el mismo informe, la médica que se presentó en el complejo en la ambulancia constató el fallecimiento a las 19.56 e inmediatamente fue cerrado el sector de las canchas de fútbol.

La denuncia del periodista Pablo Carrozza

Intervino la Fiscalía del Circuito Saavedra-Núñez a cargo del fiscal José María Campagnoli para averiguar las causas de la muerte, como es de rigor. La autopsia determinó que murió por un paro cardíaco y un edema pulmonar posterior. La polémica se generó alrededor del desfibrilador. Fuentes cercanas a Pascutti apuntaron que el equipamiento estaba disponible, pero que no pudo ser puesto en funciones. El periodista Pablo Carrozza fue más allá en su cuenta de Twitter: “El desfibrilador estaba en alemán y le faltaba una paleta. Lo pudieron haber salvado”. Por el momento, no hubo denuncia de su familia al respecto.

La Liga de Núñez se limitó a brindar las condolencias ante la partida del Beto. “Tenemos por delante uno de los días más tristes de la historia de nuestro torneo. Estamos de luto por el fallecimiento del Beto Pascutti. Nuestras condolencias para la familia y para los hinchas del Ascenso. Nuestro compromiso con las sedes y con ustedes hace que hoy debamos continuar con la fecha pactada de domingo. Nos limitaremos a un contenido meramente informativo”, rezó la historia de Instagram publicada. Infobae intentó comunicarse con la organización, pero no obtuvo respuesta.

El comunicado de la Liga Núñez luego de la muerte del Beto Pascutti (Instagram Liga Núñez)

Sol, su hija, lo despidió en sus redes sociales. “Nunca nada va a ser igual sin vos. Ni el fútbol, ni los asados, ni los cumpleaños, ni las risas, ni los logros. Papá, no entiendo qué pasó ni cómo voy a calmar tanto dolor. Me quedo tranquila porque no hay un solo día que no te haya dicho que te amo y que sin vos no hubiera podido ser nada de lo que soy. Somos tan iguales, tantas cosas me dejaste, pero tantas nos quedaban por vivir. Nunca me vas a dejar de doler y jamás te voy a parar de extrañar. Me hiciste la hija más feliz del mundoy me acompañaste en cada momento. Te amo como a nadie. Mi corazón se fue con vos”, fue la sentida carta que compartió en redes sociales, junto a una tierna foto junto al DT de cuando era pequeña.

Fue el más sentido de las decenas de mensajes enviados para un ícono del Ascenso, que dejó su legado de pasión hasta el último momento.

El sentido mensaje de Sol, hija del ex entrenador y futbolista

Otra imagen del ícono del Ascenso junto a su hija (Facebook: Beto Pascutti)

Seguir leyendo: