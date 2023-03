El Pollo Vignolo se negó a leer la puntuación de L’Equipe y no ocultó su indignación: “El PSG no se merece un jugador como Messi”

Tras una nueva eliminación del París Saint-Germain, esta vez en los octavos de final de la Champions League a manos del Bayern Múnich con un global de 3-0 en la serie, las feroces críticas de los medios franceses al conjunto que dirige Christophe Galtier no tardaron en aparecer y otra vez se hizo foco en la labor de Lionel Messi.

Te puede interesar: La advertencia de Mbappé sobre su futuro en el PSG y la confianza de cara a la revancha con Bayern Múnich: “Estamos convencidos”

El rosarino, reciente ganador del premio The Best al mejor futbolista de la temporada, no tuvo una esplendorosa noche en el Allianz Arena así como el resto de sus compañeros de equipo, que volvieron a fallar en un encuentro decisivo del torneo continental. Otra vez fue el diario deportivo L’Equipe de la capital gala el que se encargó de castigar con baja puntuación a Messi y compañía.

En medio del análisis del 2-0 en favor del conjunto alemán, que accedió a cuartos de final, Sebastián Vignolo, conductor del programa Equipo F (ESPN), se alteró al aire cuando la producción le avisó que tenía los puntajes que L’Equipe le había otorgado a los jugadores del PSG por su labor en Múnich.

Te puede interesar: Del reclamo a Mbappé y Verratti al errático pronóstico sobre Messi: los comentarios del Kun Agüero en la derrota del PSG

“No me pongan los puntajes de L’Equipe, no me interesan. Yo no los miro. Un medio que le puso un 3 como puntaje a Messi un día... Si la verdad quieren que lea los puntajes, yo no lo voy a hacer”, se plantó el Pollo, indignado.

La reacción de Lionel Messi luego de la derrota del PSG ante Bayern Múnich en Alemania (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El medio de la capital de Francia volvió a puntuar al capitán del seleccionado campeón del mundo en Qatar, con un lapidario 3, al igual que su compañero de ataque, Kylian Mbappé. Quien se llevó la peor calificación fue el italiano Marco Verratti, con un 2, producto de sus equivocaciones que permitieron los tantos del Bayern.

Te puede interesar: El PSG de Messi perdió 2-0 con el Bayern Múnich y se despidió de la Champions League

Vignolo no participó de la lectura de las calificaciones y su compañera Morena Beltrán tuvo que leerlas mientras el conductor mostraba su evidente malestar. “Yo creo que el PSG no se merece un jugador como Messi. No lo disfrutan nunca, no está contento. Para ellos es Mbappé y el resto... yo no voy a leer los puntajes”, reiteró, tajante.

Quien estuvo alineado a la opinión del periodista argentino fue su colega español Moisés Llorens, quien denostó a la prensa francesa por el destrato a un futbolista de la talla de Messi. “En Francia creo que ven el fútbol al revés. El L’Equipe vuelve a puntuar muy por la baja a Messi con un tres, pero lo que me extraña e irrita es que al portugués Nuno Mendes le pusieron un siete. No sé si lo ven con el cogote realmente porque es inaudito”, opinó con fastidio.

Seguir leyendo: