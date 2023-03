“Muralla Mexicana”, el nuevo apodo con el que nombraron a Guillermo Ochoa en Italia

(Twitter/ @OfficialUSS1919)

Debido a su buen rendimiento y atajadas puntuales, el guardameta mexicano, Guillermo Ochoa, logró recuperar la titularidad con el Salernitana dentro de la Seria A y ganarse la confianza de su nuevo entrenador, Paulo Sosa. A raíz de ello, aficionados en Italia comenzaron a referirse a el como “La Muralla Mexicana”, siendo un reconocimiento a su buen desempeño bajo los tres palos.

A pesar de haber recibido 17 goles desde su arribo al Calcio, “Paco Memo” ha logrado convertirse en uno de los guardametas con mejores actuaciones de toda la Serie A. Durante sus últimos dos partidos disputados, el mexicano logró dejar su portería invicta y siendo pieza importante para que los “Hipocampos” no sucumbieran en ninguno de los dos cotejos.

Gracias a sus intervenciones durante los encuentros antes mencionados (Monza y Sampdoria), la cuenta oficial del máximo circuito italiano comenzó a divulgar el nuevo sobrenombre del cancerbero tapatío. En los comentarios, se aprecia un emoji de un muro de ladrillos, acompañado de otro con la bandera de México. Fue entonces cuando los aficionados de los “Granates” empezaron a hacer tendencia a “La Muralla Mexicana”.

Recuperó la titularidad con el Salernitana

Cabe recordar que en un principio, la llegada de Ochoa al conjunto italiano se debió principalmente a la lesión del portero titular, el italiano Luigi Sepe. Tras recibir el alta médica, el ex entrenador del club, Davide Nicola optó por respetarle su puesto, relegando en la banca al ex guardameta del Ajaccio. No obstante, el rendimiento del europeo no fue el esperado y tan solo duró dos encuentros con la titularidad.

Aunado a las dos derrotas que sufrió el club con Sepe en el arco, la directiva decidió remover a su estratega por los malos resultados. Su lugar fue tomado por el portugués Paulo Sosa, quien después de darle el beneficio de la duda al arquero europeo, decidió regresar al portero de la selección mexicana a la titularidad.

El guardameta mexicano ha tenido bastantes atajadas dentro de la Serie A

A raíz de ello, Guillermo expresó su sentir durante una entrevista para Marca Claro. “Sólo le pedí al club que me diesen la ‘chance’ de competir y que el titular no fuera un fijo, es decir, que no viniera yo a suplir la lesión del primero sólo. Y así fue. Ahora estoy siendo titular de nuevo, y me siento fuerte para competir en una gran Liga. Por eso vine a luchar, no a que me regalen nada.”

Acercamientos con el Inter y el Milán

Gracias a su constancia con el Salernitana, en el Calcio comenzó a circular información sobre un supuesto interés de los dos grandes clubes de la “Ciudad de la Moda” para hacerse de los servicios del mexicano. Cabe recordar que el contrato de Ochoa con el “Ejército” tiene vigencia hasta el verano del presente año, motivo por el cual se podría facilitar su llegada a otro club.

Al respecto, el oriundo de Guadalajara señaló que el solo se enfoca en su presente. “Ha habido acercamientos de otros clubes, pero ya tengo mucha experiencia y los rumores a veces no sirven. Los clubes importantes de Italia ya saben que tengo pasaporte comunitario, que todo es más fácil. Ahora juego como comunitario y eso facilita el futuro en Italia... y en Europa. Los rumores me motivan, no me distraen. Ojalá algún día pueda jugar Champions League.”

El arquero mexicano Guillermo Ochoa, del Salernitana, forcejea con el portugués Rafael Leao, del Milan, durante el partido de la Serie A disputado el miércoles 4 de enero de 2023 en Salerno (Alessandro Garofalo/LaPresse via AP)

El guardameta mexicano cursa su segunda etapa dentro del viejo continente y cabe resaltar que durante su primera trayectoria del “otro lado del charco”, fue bastante señalado por no haber llegado a un equipo de mayor jerarquía. Ajaccio, Málaga, Granada y el Standard de Lieja fueron las instituciones que defendió y en las cuales tuvo un paso irregular.