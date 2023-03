Jesús Corona develó sus planes de retiro con Cruz Azul y descartó la selección mexicana por completo

REUTERS/Henry Romero

El veterano portero José de Jesús Corona habló sobre los proyectos que divisa en su futuro como futbolista y dejó ver que al retiro como un hecho cada vez más cercano. En conferencia de prensa, el guardameta aseguró que, pese a su deseo de continuar por lo menos una año más en la institución cementera, su situación contractual y física es algo que debe analizar.

Te puede interesar: Tuca Ferretti aseguró que sin Copa Libertadores, el futbol mexicano está descendiendo

Previo al duelo contra los Pumas de la UNAM en la jornada 11 del Clausura 2023, Chuy develó su deseo por finalizar su carrera profesional como elemento de la Máquina, institución a la que ha defendido por los últimos 13 años. En los últimos meses, el cancerbero ha sufrido de los estragos de una lesión en la rodilla.

“Mi idea es continuar en el club obviamente, pero sí le dije que iba a ser muy sincero acerca de cómo me sentía de mi rodilla, por el tema que tuve hace un año y bueno, ahora me siento muy bien físicamente y eso es algo muy importante para tomar esta decisión de poder continuar, obviamente se tiene que hablar con la directiva”, comentó Corona, quien recientemente (26 de enero) cumplió los 42 años de edad.

Jesús Corona, Cruz Azul. Foto: Club de Futbol Cruz Azul

Y agregó: “ Lo que quería es estar seguro y tranquilo del tema físico y de ahí tomar la decisión de continuar jugando. (…) Obviamente me gustaría retirarme aquí en la institución, en esta institución que me ha respaldado en todo momento y con lo cual estoy muy agradecido, pero ya sería cosa de analizar qué es lo que sucede. Me gustaría jugar un año más y ya pensar en el retiro”.

Te puede interesar: Mazatlán consiguió su primer triunfo del torneo y Salinas Pliego se comprometió a pagar su deuda

Finalmente, el portero dejó entrever sus intereses una vez concluya su actividad dentro de las canchas pues aseguró que planea terminar el curso para recibir el título de director técnico y realizar uno más en materia administrativa.

En lo que val del Clausura 2023, el portero ha vuelto a la actividad siendo titular en ocho de los diez partidos disputados en el torneo y se ha afianzado de nueva cuenta en la titularidad. Por delante, Corona y compañía tienen el reto de recuperarse del irregular paso que los ubica en décimo segunda posición con apenas tres triunfos, por un empate y cinco derrotas.

Foto de archivo de Jesús Corona alzando el título de campeón con Cruz Azul. Estadio Azteca, Ciudad de México. 30 de mayo de 2021. REUTERS/Henry Romero

Y en selección mexicana...

Aunque la ausencia de Corona con el combinado nacional se extiende por alrededor de cinco años, la posibilidad de ser convocado fue descartada completamente por el propio jugador. Aseguró que en el marco de un nuevo proceso mundialista (rumbo a la Copa del Mundo de 2026), es el momento ideal para que las nuevas generaciones tengan una oportunidad.

“Me ha tocado estar en selección nacional por 15 años desde la primera vez que fui convocado y es momento de que las nuevas generaciones levanten la mano y se les debe de brindar esa oportunidad”.

Con México, el guardameta ha sido parte de los equipos que conquistaron el torneo preolímpico de Concacaf en 2004, la Copa Oro de 2009, el torneo Panamericano de Guadalajara 2011 y el torneo olímpico de Londres 2012. Este último, considerado por múltiples especialistas como el mayor logró de la selección en la historia.