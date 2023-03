Otra gran victoria de los Pumas 7s en el Circuito Mundial de Seven: superaron a Francia y se consagraron campeones en Vancouver

Los Pumas 7s ganaron el título del Circuito Mundial de Seven en Vancouver (UAR)

Otro título para los Pumas 7s en el Circuito Mundial de Seven. Es que después de la histórica consagración en Hamilton ante los locales, los All Blacks, en enero, ahora fue el turno en Vancouver. El mismo lugar donde en 2022, el seleccionado argentino masculino de rugby seven, ya se había coronado campeón.

En una final atrapante, el combinado nacional venció 33-21 a Francia para lograr el quinto campeonato en su historial y ratificar el segundo puesto en el ranking de circuito, justo por detrás de los Hombres de Negro. Cuando restan solo cuatro etapas para el final de la temporada, el plantel que dirige Santiago Gómez Cora sigue firme en su objetivo de sacar boleto para los Juegos Olímpicos de París 2024.

El resumen de la final contra Francia

Sonaron los himnos y luego de la emoción del momento Los Pumas Seven salieron a dejarlo todo y a jugar otra gran final. Con un cambio, el de Agustín Fraga por Germán Schultz con respecto a la semifinal ante Irlanda comenzó el encuentro.

Salida de Francia que se quedó con la pelota, pero en tan sólo 30 segundos apareció “el Rayo” Marcos Moneta, interceptó el balón y apoyó luego de una veloz corrida debajo de los palos para con la conversión de Pellandini poner el 7 a 0 en la madrugada de la final.

La salida fue al fondo y a presionar, Francia buscaba por las puntas y l Argentina se defendía bien de los embates galos.

Les Blues no podían jugar limpio ante la marca de Los Pumas 7s, pero buscaban de todas formas y seguían con la pelota en su poder ante la defensa argentina que flaqueó en un momento y apareció Teo Fornet para apoyar debajo de los postes. El gol de Jean Pascal Barraque dejó igualado el score en 7 tantos.

La salida la tomó bien Argentina y fue a buscar otra vez. Y una vez más “La Topadora” el mendocino Rodrigo Isgró con toda su calidad y fuerza tras un buen ataque llegó al try. Pellandini, con su pie acertó y puso el 14 a 7 parcial cuando restaban 1.50 por jugar.

La salida argentina la cacheteó Isgró, en un esfuerzo extremo, pero la pelota fue para un francés. Tras eso, Francia fue al line en busca de intentar la igualdad antes de terminar el primer tiempo. Ese line lo sacó rápido y Argentina fue a defender con todo. Pero sobre el sector izquierdo se liberó Varian Pasquet y apoyó casi sobre la bandera. El TMO convalidó el try y la conversión fue excelente de Jean Pascal Barraque para irse al descanso igualados en 14 tantos.

La salida de Joaquín Pellandini no fue buena para La Argentina, Isgró cayó mal y Francia recuperó el balón de arranque. Y tras cartón una gran jugada de Stephen Parez en una buena corrida puso a los galos arriba por primera vez en la final. La conversión del infalible Jean Pascal Barraque puso el 21 a 14.

Y allá fue Argentina una vez más con su orgullo y amor propio intactos y apareció el capitán “Tute” Osadczuk, rompiendo tackles a pura potencia para llegar al try. El gol de Luciano González igualó el match en 21 puntos.

El cansancio se empezaba a notar de ambos lados. Argentina fue a marcar encima otra vez y a apostar a su defensa. Francia con la posesión jugaba con el balón intentando quebrar.

Hubo un line que sacó rápido Francia y se la jugó a fondo, no llegaron y Argentina la recuperó, Isgró salió con Wade y el pelotazo largo de este fue bien al fondo por el sector derecho para El Rayo que en su carrera loca se pasó, pero se frenó ante la marca y se la cedió a Tobias Wade que sin pestañear apoyó debajo de los palos. La conversión de él mismo dejó a Los Pumas 7s otra vez arriba, 28 a 21.

Se jugaba al límite. Argentina seguía arriba con menos de un minuto por jugarse. Scrum y a defenderse con la pelota, Pero otra vez la misma fórmula que había dado resultado terminó liquidando el pleito. Pelotazo al fondo con la patada de Tobías Wade y otra corrida sensacional, esta vez de Agustín Fraga para apoyar y liquidar el partido. Si ganó Argentina por 33 a 21.

Disputaron tres finales de las últimas cuatro etapas y se llevaron dos títulos y un segundo lugar. Son bicampeones en Vancouver; y además quedaron segundos en el Circuito Mundial detrás de Nueva Zelanda (120 a 108). Una vez más Los Pumas Seven demostraron que son un equipo de verdad, así con mayúsculas y en base a su trabajo y esfuerzo van por el camino soñado.

La síntesis del partido:

Los Pumas 7s: 11. Luciano González, 1. Rodrigo Isgró, 5. Agustín Fraga, 6. Santiago Álvarez, 9. Matías Osadczuk (capitán), 13. Marcos Moneta, 14. Joaquín Pellandini. Head Coach: Santiago Gómez Cora. Suplentes: 21. Mateo Graziano, 22. Tomás Elizalde, 10. Tobías Wade, 15- Franco Rosetto y 18. Alfonso Latorre.

Francia: 1- Jonathan Laugel, 19- Varian Pasquet, 92- Leraitre Paul, 10- Jean Pascal Barraque, 5- Stephen Parez, 6- Paulin Riva, Theo Forner. Head Coach: Jerome Daret. Suplentes: 91- William Iraguha, 96- Joris Simon, 21- Thomas Carol, 88- Andy Timo y 30- Enzo Salles

Primer tiempo: 1 y 5 minutos tries de Moneta e Isgró convertidos por Pellandini (LP); 4 y 7 minutos tries de Theo Forner y Varian Pasquet convertidos por Jean Pascal Barraque (F). Resultado parcial: Los Pumas 7s 14 vs Francia 14.

Segundo tiempo: 1 minuto try de Stephen Parez convertido por Jean Pascal Barraque (F); 2, 6 y 7 minutos tries de Osadczuk, Wade y Fraga convertidos por González y Wade.

Resultado final: Los Pumas 7s 33 vs Francia 21

Árbitro: Gianluca Gnecchi

Las voces de los campeones en Vancouver

Matías Osadczuk, capitán: “Tenemos una felicidad absoluta por el sacrificio del equipo y del staff, siempre hablamos de sumar y dar todo por el compañero y hay que seguir por este camino”, dijo. Con respecto a Santiago Gómez Cora, su entrenador, ex jugador y emblema del seven argentino, Tute expresó: “Es reconocido por nosotros y por todo el seven mundial y nos transmite esa pasión que nos ayuda a motivarnos día a día”. Para cerrar dijo: “Saludos a todos los argentinos que siempre están apoyándonos, así que más que agradecidos y es para ellos que son parte de este triunfo”.

Rodrigo Isgro, el mejor jugador de la final: “Estoy orgulloso de este grupo, que lo es todo, hay mucho laburo por dentro. No tengo muchas palabras por la emoción ahora, pero estoy orgulloso de este equipo y de este título conseguido”.

Un título que mantiene vivo el objetivo de clasificar a los Juegos Olímpicos

Para Los Pumas Seven este no fue un torneo más. Primero porque en Vancouver repitieron el título que consiguieron en 2022 cuando le ganaron en la final a Fiji por 29 a 10 y después porque de cara al objetivo de máxima que es clasificar entre los cuatro mejores equipos para poder entrar de forma directa a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Los dirigidos por Santiago Gómez Cora tuvieron un torneo en donde pudieron superar a sus rivales directos. Quedan solo cuatro etapas para concluir con el circuito mundial (Hong Kong, Singapur, Toulouse y Londres) y en esta etapa se sacó una buena diferencia que te detallamos a continuación.

Por la ronda de grupos, el seleccionado venció a Japón en el debut por 31 a 12 y luego justamente al rival de la final, los franceses, por 21 a 12. El partido clave fue ante Sudáfrica -victoria 12 a 0-, ya que lo bajaron de la lucha por el oro en Vancouver y también del segundo puesto que compartían en el ranking general del circuito.

El fixture quiso que los argentinos se cruzaran en cuartos de final con Fiji, otro de los equipos que pelea palmo a palmo por entrar a los JJOO y que hasta este torneo estaba en el cuarto lugar de la tabla general. Fue triunfo por 19 a 14. En la etapa semifinal, Irlanda fue el escollo a derrotar y, tras cuatro derrotas consecutivas en enfrentamientos entre sí, llegó la revancha: se sacaron la espina con el 14 a 7 que los metió nuevamente en la final del torneo.

Santiago Gómez Cora, el entrenador de los Pumas 7s (UAR)

Los Pumas 7s llevan tres finales en lo que va de la temporada (récord de 2-1)

05/03/2023 Argentina 33 vs Francia 21 Seven de Vancouver

26/02/2023 Argentina 12 vs Nueva Zelanda 22 Seven de Los Ángeles

22/01/2023 Argentina 14 vs Nueva Zelanda 12 Seven de Hamilton

Todas las medallas de la selección argentina de rugby seven en el circuito mundial

Desde la creación del Circuito Mundial (a fines de 1999), el seleccionado argentino llegó al encuentro decisivo por el Oro en 18 oportunidades, y en cinco de ellas obtuvo la victoria

Oro (5): Los Ángeles 2004, San Diego 2009, Vancouver 2022 – 2023 y Hamilton 2023.

Plata (13): Santiago de Chile y Singapur 2002, Cardiff 2003, Hong Kong y

Singapur 2004, Wellington y Los Ángeles 2005, George 2006, Ciudad del Cabo 2016, Ciudad del Cabo y Las Vegas 2018, Málaga 2022 y Los Ángeles 2023.

Bronce (21): París 2000, Durban 2001, Mar del Plata 2002, Dubai y Londres 2004, George y Londres 2005, Singapur 2006, Edimburgo 2007, George y Londres 2008, George, Wellington y Adelaida 2009, George, Adelaida y Londres 2010, Sydney 2018, Dubai I y II 2021 y Sevilla 2022.

Joaquín Pellandini y Marcos Moneta durante la final contra Francia (UAR)

