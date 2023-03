Tensión en el fútbol mexicano: un futbolista argentino cortó una entrevista e increpó al técnico rival

Javier Correa se pelea con Arce en zona mixta

El cordobés Marcelo Javier Correa fue protagonista de un tenso episodio que se produjo después de la victoria del Santos Laguna ante el Puebla por 3-2, correspondiente a la novena jornada del torneo Clausura de la liga mexicana.

Mientras daba una entrevista en la zona mixta, el delantero de 30 años estuvo a punto de llegar a las manos con el técnico del equipo rival, Eduardo Arce. Ambos se habían cruzado en el campo después de que el entrenador le cuestionara la lentitud con la que el argentino salió de la cancha cuando estaba siendo reemplazado.

“Creo que el técnico de Puebla tiene que cerrar un poquito la boca y dedicarse a entrenar a los jugadores de él, no a ver si yo salgo rápido de la cancha. Es la segunda vez que lo hace y me gustaría que me diga de frente todas las cosas que me gritó pero como no tiene huevos no me lo va a decir”, sentenció el ex jugador de Racing al ser consultado por el altercado que tuvieron durante el encuentro.

Cuando empezó a contestar una nueva pregunta, en la transmisión se pudo ver que desviaba su atención del reportero para ver lo que estaba ocurriendo detrás. Automáticamente el jugador se fue de plano y la cámara lo siguió.

Correa y Arce tuvieron un cruce en el campo

En ese preciso momento, el DT mexicano estaba haciendo su aparición en la zona mixta y Correa no dudó en ir a increparlo después de haber hablado de él. Ambos estuvieron hablando cara a cara durante unos segundos y sus gestos denotaban una tensa discusión.

Afortunadamente la situación no pasó a mayores, aunque el argentino pareció invitarlo a pelear en un lugar privado. Luego, cada uno tomó su camino y se pudo escuchar a Arce decir: “Tú nada más provocas. Todo el día provocas”.

En lo que respecta al partido, los Guerreros vencieron 3 a 2 a la Franja. Los goles para el local los anotaron Harold Preciado (32′ 1T) y Juan Francisco Brunetta (46′ 1T, de penal y 6′ 2T). Mientras que los del visitante los hicieron Omar Fernández (31′ 2T) y Guillermo Martínez (44′ 2T, de penal).

Puebla y Santos Laguna tuvieron varias chances de gol que terminaron impactando en el palo. Gustavo Ferrareis y Javier Correa, por ejemplo, no pudieron festejar.

Fue un duelo que se frenó por la alta acumulación de infracciones dentro del campo. Hubo varios amonestados: Gastón Silva, Emanuel Gularte, Fernando Arce y Antony Silva. Incluso fue expulsado por roja directa Eduardo Arce en el minuto 96 del segundo tiempo.

En la próxima fecha, los Guerreros visitarán a Chivas y la Franja jugará de visitante frente a Pumas UNAM.

