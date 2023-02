River Plate perdió con Arsenal en el Monumental y estallaron los memes: Armani y Demichelis, en el centro de las bromas

La decepción de River y los memes que afloraron en las redes

Arsenal dio el batacazo de la quinta fecha en la Liga Profesional: venció 2-1 a River Plate en el Monumental. El Millonario ganaba 1-0 gracias al tanto de José Paradela, pero nunca estuvo cómodo en el partido. En el complemento, un error compartido entre el ingresado Agustín Palavecino y Franco Armani derivó en el penal que envalentonó a la visita y Lautaro Guzmán tradujo en el 1-1. Y el ex Newell’s Luis Leal puso cifras definitivas.

La Banda venía de superar 3-2 a Banfield en la semifinal del Trofeo de Campeones 2020; gracias a dicho triunfo, accedió a la definición en la que se medirá frente a Boca Juniors, aunque ese duelo aún no tiene fecha ni sede. No obstante, el envión por el festejo no resultó suficiente ante el Arse, último en la tabla de promedios, que en Núñez logró el primer triunfo en el torneo de Primera División.

El tropiezo, claro, generó debate y bromas en las redes sociales. Los memes tuvieron como foco principal a Armani, por el penal y también por el pase atrás recibido por Palavecino y su hipotética reacción posterior en el vestuario.

También hubo burlas para Martín Demichelis, que aún no consiguió imprimirle un andar regular al equipo, una tarea nada fácil después de ocho años y medio de exitosa gestión de Marcelo Gallardo. Y surgieron también comparaciones entre el humilde Arsenal del Moncho Ruiz y el Arsenal de Londres que, conducido por Mikel Arteta, es uno de los animadores de la presente edición de la Premier League.

* Las principales alternativas en el Monumental

River quedó con nueve unidades, a tres de los líderes Lanús (que este lunes se medirá ante Racing), San Lorenzo, Talleres y Defensa y Justicia. El próximo sábado 4 de marzo tendrá la posibilidad de reponerse ni más ni menos que ante el Granate en el Sur.

Los del Viaducto, por su parte, visitarán a Belgrano el lunes 6 de marzo, con la intención de que el golpe en el Monumental sea un trampolín para pelear por la permanencia. Joy ostenta cuatro puntos, producto de la victoria de este domingo, un empate y tres derrotas.

LOS MEJORES MEMES DE LA CAÍDA DE RIVER ANTE ARSENAL

