La sorprendente revelación de Thiago Almada sobre la preparación del Dibu Martínez en la previa de la final ante Francia: “Me pidió que hiciera de Mbappé”

*La revelación de Thiago Almada sobre los secretos del Dibu Martínez en los penales ante Francia

Emiliano Martínez fue uno de los héroes que logró la hazaña con la Argentina al consagrarse en la Copa del Mundo que organizó Qatar en 2022. Desde su debut con la Albiceleste, el Dibu aportó confianza, personalidad y actuaciones sobresalientes para afianzarse en uno de los pilares de la Scaloneta que hizo historia.

Detrás de sus notables producciones, el arquero del Aston Villa tuvo un secreto del éxito que recientemente Thiago Almada reveló en una entrevista brindada a ESPN. Es que el ex Independiente fue una de las figuras fundamentales en los cruces ante Países Bajos y Francia, dado que el combinado liderado por Lionel Scaloni debió recurrir a los penales para encaminar su rumbo hacia el título más codiciado del planeta.

El atacante oriundo de Fuerte Apache que se desempeña en la Major League Soccer (MLS) explicó los detalles de la preparación del marplatense en la previa de la histórica final ante Francia. “El día anterior me pidió que le pateara como lo hace Mbappé. Él quería practicar y estuvo cerca de atajarle uno. Él me pedía que le pateara ahí, porque los más chicos nos quedábamos pateando y a él le servía para practicar”, sorprendió el ex Vélez.

A los 30 años y casi la mitad de su vida en Europa, el Dibu cumplió el sueño de ganar el Mundial y el deseo que tenía cuando se sumó a la Selección: “Ser campeón por Messi”. Además, como premio personal fue elegido como el mejor arquero de Qatar 2022. La estrella de la Premier League se hizo gigante en la definición contra Países Bajos, en cuartos de final, y en la final volvió a aparecer con dos atajadas increíbles que se repetirán a lo largo de la historia.

Emiliano Martínez ya había conseguido el reconocimiento en la Copa América 2021 pero con el título más preciado del planeta su nombre quedará grabado como uno de los protagonistas de la tercera estrella para el fútbol argentino.

Su Mundial, para el que se preparó como nunca, arrancó con un golpazo ya que la frustración de la derrota ante Arabia Saudita le dolió por haber recibido dos goles en los únicos dos remates al arco del rival. A partir de México fueron todas finales y cerró la fase de grupos con dos vallas invictas. En octavos de final contra Australia apareció con un corte de pelo nuevo y la bandera de Argentina pintada al costado. Después del 2 a 0 a favor recibió un inesperado tanto tras un remate desde afuera del área que se desvió en Enzo Fernández y le puso suspenso al resultado. En el séptimo minuto de descuento se hizo enorme para achicar el remate de Garang Kuol y salvar el arco albiceleste del empate que hubiese llevado el partido a la prórroga.

En cuartos de final comenzó a grabar su nombre como leyenda con el máximo esplendor porque después del baldazo de agua congelada que significó el empate contra la Orange desvió las dos primeras ejecuciones de los neerlandeses y encaminó la sufrida clasificación “Albiceleste” a una nueva semifinal. Allí volvió a terminar con el arco en cero y una frase suya antes de salir a jugar el segundo tiempo volvió a demostrar su personalidad ganadora para encarar los partidos: “Me van a tener que matar para meter un gol”, gritó en el túnel del vestuario.

Poco más de cuatro años después de haberle prometido a su hermano en la tribuna del Mundial de Rusia 2018 que iba a estar en el próximo defendiendo el arco del seleccionado, el Dibu cumplió con creces su deseo porque fue el arquero que todo campeón necesita. Y la colaboración de Thiago Almada fue una revelación que no se conocía hasta hoy.

