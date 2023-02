Malabares y lujos ante la mirada de Gaby Sabatini: las perlitas del triunfo de Carlos Alcaraz en su debut en el Argentina Open

El ingreso de Carlos Alcaraz al court central y su magia con su raqueta en la previa a su debut en el Argentina Open (@ArgentinaOpen)

Llegó uno de los estrenos más esperados en el Argentina Open y fue la presentación del número dos del mundo, Carlos Alcaraz, que venció a Laslo Djere (57°) por 6-2, 4-6 y 6-2 en el Court Central Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club (BALTC). Ante 5.000 personas que lo aplaudieron, el español de 19 años impuso su jerarquía ante el serbio que le opuso resistencia en el segundo set. El público local pudo disfrutar de uno de los mejores tenistas del planeta en la actualidad y último ganador del US Open.

En una noche en la que el calor dio un respiro con unos 26 grados, el público argentino que agotó las entradas para ver en vivo y en directo a Alcaraz también disfrutó de un buen partido, ya que Djere fue un digno rival y hasta llegó a robarle uno de los tres set producto de su juego y de algunas desatenciones del ibérico.

Pero el centro de la atención fue Alcaraz, que comenzó a robarse el interés de los espectadores desde su ingreso. Una vez en la cancha comenzó el idilio entre la gente y el español. Fue un aviso de la buena química que se sintió en la catedral del tenis argentino. En la previa del encuentro hizo unos malabares con la raqueta que enloquecieron a la fanáticos y luego venció por 6-2 en el primer set. En el segundo parcial el serbio le hizo fuerza y terminó arriba 6-4.

Lujo de Carlos Alcaraz en su debut en el Argentina Open. Saque y toque sutil a la red para lograr el punto que enloqueció al público

Aunque en la tercera etapa Alcaraz volvió a relucir con su juego y quebró a su rival para ganarle por 6-2. Como dato anecdótico, el español mostró su personalidad y en más de una oportunidad discrepó con el umpire sobre dónde había picado la pelota de su rival, pero el tema no pasó a mayores en cada caso. Tras el final del encuentro llegaron los aplausos y bajó de las tribunas el “Olé, olé, olé, Carlos, Carlos”. Charly se metió en el bolsillo al público argentino.

“Ha sido bastante tiempo para mí y no estoy acostumbrado a estar tanto tiempo sin jugar”, dijo Alcaraz sobre su ausencia de 100 días en el circuito por su lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha en la previa al Abierto de Australia. “Ha sido increíble. Ganar el primer partido de la temporada aquí y el cariño que he recibido es súper especial”, contó el español. “Es mi juego e intento que la gente la pase bien”, agregó sobre su estilo. “La carne acá es espectacular y la gente tiene un trato especial. Me lo dijeron antes de venir a la Argentina”, destacó sobre el público local.

El encuentro tuvo una invitada de lujo, Gabriela Sabatini, quien fue ovacionada. La mejor tenista argentina de la historia y ex número 3 del ranking ATP saludó a la gente y luego no quiso perderse el encuentro de Alcaraz y siguió las alternativas muy atenta desde las gradas.

Después de su estreno ganador en el recinto porteño, Charly Alcaraz jugará en los cuartos de final ante Dusan Lajovic (90°) que superó al porteño Camilo Ugo Carabelli (127°) en dos set corridos, 6-3 y 6-1 luego de una hora y 40 minutos de juego, en el penúltimo encuentro de la jornada.

La ovación a Gabriela Sabatini en el Argentina Open

Otra derrota argentina fue la del bonaerense Facundo Díaz Acosta (191°), que luego de sorprender ayer a Federico Coria (49°), este miércoles no pudo con el británico Cameron Norrie (12° y segundo preclasificado), quien lo superó por 4-6, 7-5 y 7-6 (8-6).

Díaz Acosta, de 22 años, protagonizó una muy buena actuación, batalló durante tres horas antes de caer frente a Norrie (12) en la cancha central del (BALTC), ante unas 3.000 personas que empezaron a colmarla. El joven de Vicente López jugó en gran nivel durante los dos primeros sets y estaba en ventaja 6-4 y 5-3 con el saque en una situación muy favorable que dejó escapar y le costó el partido.

Derrota de Facundo Díaz Acosta ante Cameron Norrie

Aunque la única alegría local en singles estuvo a cargo del platense Tomás Martín Etcheverry (82°) que le ganó al español Roberto Carballes Baena (76°) por 4-6, 6-1 y 6-2. Etcheverry protagonizó una gran reacción y venció luego de dos horas y media en el partido que inauguró la jornada en el court central. Luego de perder 4-6 el primer parcial dio vuelta el panorama y se llevó los dos sets siguientes por 6-1 y 6-2 para meterse entre los ocho mejores del certamen.

Etcheverry había dejado una muy buena impresión ayer cuando superó en la ronda inicial al boliviano Hugo Dellien (107°), que venía de ser semifinalista del Córdoba Open. El tenista de 23 años jugará su próximo partido el viernes ante Norrie.

“Sin dudas que fue un partido súper especial, en el segundo y tercer set tuve un nivel altísimo, hacía mucho tiempo que no jugaba así y por hacerlo ante mi familia tiene un condimento extra”, expresó el tenista platense, hincha fanático de Gimnasia, en la rueda de prensa posterior a su victoria.

“Este año me propuse un cambio en ese sentido. A medida que vas jugando en los niveles más altos tenés que ser más agresivo, es el camino a seguir y sé que llevará tiempo pero lo estoy intentando”, reveló.

Triunfo de Tomás Etcheverry ante Roberto Carballés Baena

En tanto que este jueves se producirá el debut de Diego Schwartzman (32°), campeón del Argentina Open en 2021 y finalista en 2019 y 2022, y se enfrentará al español Bernabé Zapata Miralles (74°) en los octavos de final del certamen.

El torneo, que se juega en las canchas de superficie de polvo de ladrillo en el tradicional complejo de Palermo, repartirá premios por un total de 711.600 dólares.

Los otros encuentros programados son: a las 13.30, el austriaco Dominic Thiem (99°) y el peruano Juan Pablo Varillas (101°). No antes de las 15, la mejor raqueta argentina en la actualidad, el porteño Francisco Cerúndolo (30°) con el español Jaume Munar (67°). No antes de las 18.30, el cordobés Pedro Cachín (68°) ante el italiano Lorenzo Musetti (20°) y en el cierre el mencionado estreno del Peque Schwartzman.

Con información de Télam

