San Lorenzo vendió a Federico Gattoni al Sevilla: los entretelones de la operación

Gattoni, de 23 años, firmará por cuatro temporadas con el Sevilla (Photo by Gustavo Garello/Jam Media/Getty Images)

Finalmente, la novela que mantuvo en vilo al mundo San Lorenzo durante el verano llegó a su fin. Este martes, el Ciclón vendió a Federico Gattoni al Sevilla de España, luego de que no jugara los dos últimos partidos por decisión dirigencial: se quedará en el plantel que dirige Ruben Insua hasta el 30 de junio.

Según pudo saber Infobae, el club andaluz abonará la cláusula de salida del marcador central de 23 años. Al conjunto de Boedo, que tenía el 100 por ciento de su ficha, le quedarán 1.5 millones de dólares brutos por la totalidad del pase a cobrar en tres cuotas: el 50 por ciento en julio, un 25 en diciembre y el otro 25 en agosto del año próximo. En la operación, que debió sellarse la semana pasada, surgieron algunas diferencias y por eso se terminó firmando recién este martes.

El Ciclón tenía dos opciones: vendía al jugador por ese dinero o lo colgaba hasta julio cuando éste se iba en libertad de acción. Finalmente, no es un número que a la dirigencia azulgrana le satisfizo, pero al menos es un dinero que el futbolista quería dejarle al club, una suerte de resarcimiento para no marcharse a costo cero a mitad de año

Las conversaciones por su renovación se habían iniciado en agosto del año pasado. Todo se fue estirando por diferencias con su representante, Marcelo Lombilla, que exigía una cláusula de salida baja (1.5 millones de dólares), que en el último tramo de la negociación había sido aceptada por San Lorenzo.

En el medio, el defensor viajó un par de veces a Italia para tramitar su ciudadanía comunitaria. La segunda vez fue sin autorización dirigencial, un día después del debut en la Liga Profesional de Fútbol. Así y todo, la institución andaluz no llegó a ficharlo para este mercado, ya que no disponía de cupo. Pero cerró un acuerdo con el futbolista primero y ahora con la entidad de Boedo, que no se quedará con las manos vacías.

En estos días, Gattoni se hará la revisión médica en Buenos Aires y en julio firmará su vínculo con el Sevilla por cuatro años. El León, que cuenta con pasaporte comunitario, estuvo en la órbita del conjunto español desde el inicio del 2023, pero se dilató el acuerdo porque el club español pretendía que San Lorenzo resignara el 0,5% del mecanismo de solidaridad, algo que no sucederá porque lo percibirá.

Hoy, el elenco dirigido por Jorge Sampaoli cuenta con varios argentinos en la plantilla: los campeones del mundo Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Alejando Gómez, además de Lucas Ocampos y Erik Lamela.

El zaguero que llegó a San Lorenzo a los 12 años se convirtió en una pieza vital para el entrenador Ruben Darío Insua, quien lo concentró para enfrentar a Godoy Cruz, pero por decisión dirigencial se quedó afuera del banco, dado que todavía no había acuerdo.

A partir de ahora, Gattoni quedará a disposición del director técnico y podrá jugar cuando Insua lo decida. El defensor acumula 70 encuentros con la camiseta azulgrana, en los que marcó 6 goles, pero todavía no cosechó títulos en Primera, aunque se transformó en el capitán y uno de los máximos referentes del plantel.

Pese a ser una sensible baja para Insua, a priori el Ciclon pareciera tener cubierto el puesto con la experiencia del colombiano Carlos La Roca Sánchez (quien reemplazó a Gattoni en la victoria contra el Tomba) y Rafael Pérez; ambos llegados en el último mercado de pases frente a la posible ida del futbolista nacido en el club de Boedo.

Desde el lunes, el zaguero entrenó con normalidad a la espera de esta solución salomónica. A partir de este miércoles, el Gallego podrá tenerlo a disposición para visitar a Sarmiento en Junín, y contar con él para lo que resta del semestre. Fin de la novela del verano.

