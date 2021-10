Riquelme hizo bajar al plantel de Boca Juniors del micro y tuvo una reunión de urgencia: “Les fui a agradecer”

* Riquelme apareció en el micro e hizo bajar a todo el plantel

Uno a uno, todos los futbolistas de Boca Juniors que ya estaban a bordo del micro posicionado en la puerta de la Bombonera volvieron sobre sus pasos tras la derrota ante Gimnasia. Previamente, el vicepresidente Juan Román Riquelme había irrumpido en el vehículo y, minutos más tarde, la imagen ya era viral: una vez que el ídolo abordó el bus, los jugadores lo abandonaron para dirigirse nuevamente al vestuario.

El directivo, cara fuerte del Xeneize y líder del Consejo de Fútbol, también volvió a bajar del micro para ir con los deportistas. La reunión puertas adentro tras actuación contra el Lobo duró alrededor de diez minutos. El vicepresidente no tuvo problemas en aparecer delante de las cámaras televisivas apostadas en las inmediaciones del micro. Tampoco esperó a que llegaran al hotel los jugadores.

“Los saludé... Me gusta el fútbol y en el segundo tiempo han errado muchos goles, han hecho un gran segundo tiempo. Desde ahí arriba uno se daba cuenta que la pelota no iba a entrar. La sacaron en la línea más de una vez. El arquero le tapa una pelota increíble a Almendra. Ya cuando pegó la de Almendra del primer tiempo en el palo y Medina erró con el arco libre, dije: ‘Chau, hoy viene un día complicado’”, se excusó Riquelme a la salida del estadio ante los medios presentes. Y agregó: “El primer tiempo no fue bueno, el segundo todo lo contrario, fue lo que queremos. Estamos muy agradecidos al hincha por el cariño que nos da, el apoyo que nos da. Esperemos poder lograr más tiempo como el segundo tiempo”.

Al ser consultado específicamente por la reunión, lanzó una frase llamativa: “¿Hoy? Hoy les fui a agradecer a los chicos porque están haciendo un esfuerzo muy grande. Quiero mucho al club, pero el semestre para nosotros está siendo bastante largo. Hemos comenzado con los partidos del Mineiro, volvimos de Brasil, nos encerraron en un hotel. No nos dieron muchas chances de participar en un torneo porque nos hicieron jugar con los chicos. De entrada tuvimos que correr de atrás”.

“Voy a ser sincero: hace seis fechas atrás o siete uno miraba y veía complicado el hecho de la general. Teníamos a Racing, a Independiente, a Estudiantes y a Lanús adelante nuestro. Hoy depende de nosotros. Estamos por encima de todos ellos y con Lanús casi iguales. Los chicos están haciendo un esfuerzo muy grande y a mi manera de ver están haciendo las cosas bien. Ojalá que podamos lograr lo que se hizo en el segundo tiempo por mucho tiempo más”, sentenció.

Boca sufrió una derrota dolorosa contra Gimnasia de La Plata en la Bombonera por la 19ª fecha de la Liga Profesional y su objetivo ya no pasa por alcanzar al líder River, que quedó a 12 puntos con un partido menos, sino por dar pelea por la clasificación a la próxima Copa Libertadores en la tabla anual. Hoy, parece un objetivo complejo...

“Sabemos lo que representa la Copa Libertadores para nosotros. Tenemos la obligación de clasificarnos sea por la Copa Argentina o por el torneo a la siguiente Libertadores. El miércoles tenemos una final”, le advirtió al plantel ante los micrófonos. Al mismo tiempo, dijo que “siempre habla” con el entrenador y que lo notó “contento”. “Está en su club, la gente lo quiere, nosotros también. Está cumpliendo el sueño que tuvo toda su vida. Él quiso ser futbolista, después de retirarse tuvo se despedida como se mereció y ahora está dirigiendo a nuestro club”, contestó sobre el DT en una conferencia improvisada cerca de la madrugada que transmitió Radio Rivadavia.

Los dirigidos por Sebastián Battaglia, que no dio conferencia de prensa, tendrán un duelo cargado de tensión el próximo miércoles 3 de noviembre (desde las 21.10) por las semifinales de la Copa Argentina contra Argentinos Juniors. “Todos los partidos son complicados. Son todos los partidos importantes para nosotros. Representamos a nuestro club. Vamos a enfrentar a un equipo que pelea y corre mucho. No nos va a regalar nada. Si queremos estar en la final, vamos a tener que hacer lo que hicimos en el segundo tiempo”, analizó Román sobre el duelo de Copa Argentina.

El contexto es delicado teniendo en cuenta que enhebraron la segunda derrota consecutiva tras caer la fecha pasada ante Vélez en el José Amalfitani y recordando que viene de perder en el clásico ante River a comienzos de este mes: “El equipo estaba muy cansado con Vélez. Yo fui futbolista. Entiendo que el hincha es fanático y todos los partidos queremos ganar 4-0. Pero tengo que pensar como futbolista y no es fácil jugar cada tres días. Más cuando comenzás el semestre y te pegan un cachetazo tan grande como nos pegaron en la Libertadores. Estábamos muy ilusionados en esa Copa. No nos dejaron respirar este semestre a nosotros, esa es la verdad. El semestre se le está haciendo largo a los muchachos y lo están haciendo bien. Cada vez que jugamos dos o tres partidos se lesiona alguno. Los muchachos merecidamente necesitan vacaciones”.

Román, por su parte, ya había estado en el foco de las cámaras durante la transmisión del partido. Ubicado en su palco, aplaudió respetuosamente durante el minuto que se interrumpió el partido a los 10 de juego para homenajear a Diego Armando Maradona en el que hubiese sido su cumpleaños número 61. Antes de abandonar la Bombonera, Riquelme dio su opinión sobre Villa: “Es un gran jugador de fútbol”.

