Gignac confirmó que terminará su carrera de futbolista con los Tigres de la UANL

André lleva 178 goles con los universitarios (Foto: Twitter/10APG) ·

Con 37 años de edad, el delantero francés André-Pierre Gignac anunció este jueves que renovó contrato por dos años más con los Tigres de la UANL, luego que su actual acuerdo vencía en diciembre del presente año.

Así lo publicó el ex seleccionado gales a través de sus redes sociales: “Dos años más. Les escribo con una gran noticia. Hoy me llena de alegría compartirles que me quedó en Tigres”.

Gignac declaró, en un video que compartió el club universitario, que es una buena noticia porque en 2025 cumplirá 10 años con ellos, pero que también en ese momento tendrá que tomar una decisión sobre el decir adiós a las canchas.

“Primeramente es un honor, un orgullo, podré cumplir 10 años en 2025 desde mi llegada, 10 años en el club donde quise terminar mi carrera, un honor y un orgullo estar en esta instituticon. No era una aventura, quise venir para una historia y se conviritó en una historia de amor, de pasion y todo eso gracias a esa ciudad, a esta institución, a la gente, este estadio tan especial y hoy estoy muy feliz”

André llegó al futbol mexicano en el 2015 y en ese año consiguió su primer campeonato de la Liga MX luego que se coronaron en el Torneo Apertura ante los Pumas de la UNAM, y también en aquel entonces disputó la Copa Libertadores, en la que perdió la final ante el cuadro argentino River Plate.

El francés paulatinamente sumó logros con el equipo y ello le permitió obtener tres coronas más que fueron en los certámenes Apertura 2016, Apertura 2017 y Clausura 2019 del futbol mexicano.

También consiguió con Tigres un título de la Liga de Campeones de la Concacaf que les permitió disputar el Mundial de Clubes 2020 en Qatar, en el que hicieron historia al convertirse en el primer equipo mexicano en llegar a la final, la cual perdieron ante el conjunto alemán Bayern Munich. También ha conseguido coronas en torneos alternos como el Campeón de Campeones.

Gignac es que es el máximo goleador en la historia de los felinos, pues hasta el momento acumula 178 anotaciones.

Ahora, bajo el mando del estratega Diego Cocca, busca ayudar al equipo a conseguir un campeonato más en su historia, luego que precisamente el último que logró Tigres fue en Clausura 2019, cuando estaban bajo el mando del técnico Ricardo Ferretti.

Lo ven como directivo

(Foto: Instagram/10apg)

El presidente de los Tigres de la UANL, Mauricio Culebro, aseguró en entrevista a ESPN que ya están en platicas con el artillero francés para que en un futuro sea parte de la directiva.

“En el momento en el que él decida y quiera, por supuesto que las puertas están abiertas para que se incorpore de este lado o en otro rol”

Por otra parte, declaró sobre el hecho de que Tigres no forme parte del Comité de Selecciones Nacionales y expresó que el club se siente parte importante del futbol mexicano.

Diego Lainez durante su primera practica con el club (Foto: Twitter/TigresOficial)

“Nosotros no sólo para selección sino al futbol mexicano aportamos espectáculo, un estadio lleno, con una gran afición, con una institución seria que trabaja por el bien del futbol mexicano y esos tiene que derramar en beneficio para la selección mexicana”

“Si tenemos jugadores como los que tenemos, cuatro de los últimos medallistas de Tokio que, si de desarrollan en su máxima capacidad, deben ser llamados a selección nacional y aporten el nivel que tienen a la selección nacional”, concluyó Culebro.