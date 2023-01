Un ex jugador de los All Blacks se declaró homosexual: “Es difícil vivir una doble vida, o vivir una mentira”

Campbell Johnstone, ex jugador de los All Blacks, se declaró abiertamente gay (@campbelljohnstone.nz)

A casi 10 años de su retiro del rugby profesional, tras una gran carrera que lo ha llevado convertirse en integrante de los All Blacks, el ex jugador neozelandés Campbell Johnstone se declaró abiertamente gay y sorprendió al mundo. El ex pilar de 43 años, quien jugó tres partidos con selección de su país, afirmó este martes que se siente “abrumado y honrado” por el apoyo que ha recibido tras su revelación.

No podía decir que era gay, lo contó en una novela y ganó uno de los premios más prestigiosos del mundo El escritor británico Douglas Stuart, ganador del codiciado premio Booker por su primera novela, “Historia de Shuggie Bain”, habló sobre su nuevo libro, “Un lugar para Mungo”, en el que narra una historia de amor entre dos chicos de clase trabajadora que él nunca tuvo. “Me sentía muy solo porque no había literatura queer y menos relacionada con la pobreza”, dice. VER NOTA

La decisión personal de Campbell Johnstone de contar su verdad en una entrevista con Hilary Barry para el programa de televisión de ‘Seven Sharp’ de la cadena televisiva TVNZ, lo que lo convierte en el primer All Black abiertamente gay, fue muy celebrada por el propio seleccionado.

“Mucho amor y apoyo para el All Black #1056 Campbell Johnstone por tener el coraje de compartir su historia y ayudar a crear un juego más inclusivo”, publicaron en las redes sociales del equipo de rugby más popular del mundo, que a su vez es uno de los combinados más prestigiosos del deporte.

El papa Francisco: “La homosexualidad no es un delito” El pontífice dijo que las leyes que en muchos países criminalizan las relaciones homosexuales son “injustas” y que la Iglesia católica debe trabajar para ponerles fin. También habló de su salud, las críticas y su futuro VER NOTA

Johnstone, cuyo debut en la selección fue ante Fiji y defendió la camiseta de los All Blacks tres veces en 2005, dijo que su objetivo es “eliminar la presión y el estigma” sobre el asunto y así “ayudar a otras personas”. “Si puedo ser el primer All Black que sale del armario como gay y eliminar la presión y el estigma que rodea el tema, en realidad puedo ayudar a otras personas”, comentó en la mencionada entrevista.

Campbell Johnstone debutó en los All Blacks ante Fiji en 2005 y ese año jugó tres partidos con la selección neozelandesa (Getty Images)

Desde entonces, ha recibido una gran cantidad de mensajes “realmente conmovedores de padres que dicen que es tan bueno ver a alguien salir del armario y ser un All Black gay” y que “significan que sus hijos, que posiblemente están luchando o han estado luchando, tienen un modelo a seguir y la seguridad de que su sexualidad no importa”, según publicó este martes al periódico local Stuff.

Dura crítica del papa Francisco a la política económica argentina: “La pobreza está en un 52%, ¿qué pasó?, mala administración, malas políticas” El Sumo Pontífice también alertó sobre el nivel de inflación que sufre el país: " Es impresionante" VER NOTA

“Pensé que llegaría al público de Nueva Zelanda y posiblemente a Australia. Ni en mi imaginación más salvaje pensé que sería de tan largo alcance. Es una señal real de cuán poderosa es la marca All Black y Nueva Zelanda en todo el mundo”, agregó Campbell Johnstone a este rotativo al mencionar que su entrevista se hizo viral en cuestión de horas, lo que generó una ola de apoyo de jugadores, personalidades y entidades dentro y fuera del mundo del rugby.

Johnstone tuvo una muy destacada carrera. Entre 2002 y 2012, jugó 38 partidos con los Crusaders, otros 72 con el Canterbury y también disputó 105 encuentros con el Biarritz francés. Según sus propias palabras, el rugby lo llevó a lugares soñados pero también vivió por años “una doble vida” porque intentó retratar lo que creían ser los estereotipos de un jugador de rugby, aunque nunca estuvo “realmente cómodo con todo el concepto”.

“Varonil, fuerte, posiblemente con esposa e hijos. Empujé ese lado de mí más y más profundo. He estado en algunos lugares interesantes con eso (...) Es difícil vivir una doble vida, o vivir una mentira”, recalcó.

Campbell Johnstone jugó en Canterbury, además de vestir la camiseta de Crusaders, y el Biarritz francés (Getty Images)

El director de la selección nacional neozelandesa, Mark Robinson, le envió un emotivo mensaje a Johnstone a través de las redes sociales: “La fuerza y la visibilidad de Johnstone allanarán el camino para otros. El rugby es un deporte que da la bienvenida a todo el mundo y un lugar donde la gente debe sentirse segura de ser quien es. Queremos ser claros, no importa a quién ames, el rugby te cubre las espaldas.”

Con su decisión de hablar abiertamente sobre su sexualidad, Campbell Johnstone también confía en “abrir la puerta a cualquiera que tenga dificultades en este espacio”.

Seguir leyendo: