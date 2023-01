El try anulado a los All Blacks en tiempo de descuento que coronó a Los Pumas 7s y el reconocimiento de los neozelandeses

El try anulado por el TMO a los All Blacks en su enfrentamiento a Los Pumas 7s

El reloj marcaba 43 segundos de tiempo adicionado cuando los All Blacks iniciaron su último ataque. Roderick Solo, uno de los elementos más desequilibrantes del equipo oceánico, envió el balón hacia adelante en su corrida por la banda izquierda y llegó a conectar con Brady Rush, que acompañó la jugada y se apoderó del balón en el in goal ante el asedio de Joaquín Pellandini. El neozelandés festejó el try que le daba la victoria y el título al dueño de casa, pero la jugada fue revisada.

El árbitro portugués Paulo Duarte, advertido por el responsable del TMO (Television Match Official), determinó que el try no iba a ser convalidado: “Entonces no es try y el partido está terminado”, fue lo que dialogó con su colega a través del intercomunicador, antes de dar el silbatazo final y dar pie a la algarabía albiceleste en el estadio Waikato de Hamilton con más de 25 mil espectadores presentes.

Con esfuerzo, sufrimiento y esfuerzo, los Pumas 7s obtuvieron la victoria más resonante de su historia en el Circuito Mundial de Seven. Fue la cuarta vez que levantaron el trofeo, recordando los triunfos en Los Ángeles 2004, San Diego 2009 y Vancouver 2022. Cabe mencionar además que en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 lograron la medalla de bronce tras superar en el partido por el tercer puesto a Gran Bretaña.

A través de las redes sociales, Nueva Zelanda 7s lamentó la derrota de sus muchachos y al mismo tiempo aprovechó para felicitar a Los Pumas: “Corazón roto en Hamilton por nuestros hombres. Felicidades, Argentina”. Nueva Zelanda ahora tiene un bronce y dos platas en lo que va de la temporada 2022/2023. La siguiente parada será en Australia, desde el 27 al 29 de enero.

Durante la premiación, argentinos y neozelandesas compartieron el podio, ya que los trofeos fueron entregados al unísono. Las Black Ferns vapulearon 33-7 en la final a Estados Unidos y dejaron el título femenino en casa. Las oceánicas venían de ganar la última fecha del calendario en Ciudad del Cabo y ahora acumulan el doblete, en tres ediciones de la 2022/2023 (la primera fue para Australia en Dubai).

Gastón Revol, una de las figuras, declaró: “Estoy tan feliz, tan feliz. El equipo estuvo trabajando duramente y merecíamos un partido y un torneo como éste. Ganarle a Nueva Zelanda en Nueva Zelanda es escribir historia. Estoy muy feliz. Sabíamos que el partido iba a ser durísimo. Tuvimos un comienzo malo pero en el descanso hablamos de que debíamos mejorar y lo hicimos”.

En tanto, el entrenador Santiago Gómez Cora expresó: “Obviamente es espectacular ganar, y hacerlo en Nueva Zelanda vale el doble. Pero lo más lindo e importante es que este es el tercer año que el equipo se mantiene competitivo. Como lo dijimos el año pasado, el compromiso era confirmar la medalla de bronce en Tokio y no quedarnos en un hito histórico. Era confirmar un buen año en el 2022, y el 2023 seguir siendo competitivos. Este equipo sigue redoblando y sigue yendo por más. Eso habla muy bien del laburo que hacen los jugadores día a día. Estamos felices y orgullosos de permanecer tres años en este nivel y ser competitivos”.

Los tries del conjunto albiceleste fueron convertidos por Santiago Álvarez Fourcade y Tobías Wade. La formación de Los Pumas ‘7 contempló a Luciano González, Rodrigo Isgro, Agustín Fraga, Revol, Matías Osadczuk, Marcos Moneta y Santiago Vera Feld. Luego ingresaron Álvarez Fourcade, Joaquín Pellandini, Wade y Germán Schulz.

