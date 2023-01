Escándalo en Egipto: el presidente de árbitros huyó del país amenazado de muerte

Mark Clattenburg se retiró del arbitraje en 2017 (AP)

Mark Clattenburg se retiró del arbitraje en 2017 después de una extensa carrera en la Premier League y Europa y desde ese momento comenzó a desempeñarse en diferentes labores vinculadas a su profesión en Arabia Saudita, China y Grecia. Su trabajo más reciente comenzó en el último semestre de 2022 en Egipto, pero huyó del país tras cinco meses en el cargo después de que el presidente de un club de la Primera División lo acusara de ser homosexual.

El -ahora- ex presidente del Comité de Árbitros de Egipto había sido foco de críticas por parte de Mortada Mansour, principal dirigente del Zamalek, uno de los clubes más importantes del certamen. Sus opiniones contra Clattenburg iban apuntadas por su designación al mando de los jueces del certamen, ya que llegó a describirlo como un “hombre sobornado” al deslizar que elegía a ciertos árbitros en algunos encuentros para lograr un resultado determinado. Estas afirmaciones van a contramano de su designación inicial, la cual fue impulsada para frenar las opiniones negativas contra los árbitros de ese país.

Los malos resultados del bicampeón egipcio, que no gana hace seis partidos y está a 11 puntos del líder Al-Ahly, profundizaron los pensamientos del dirigente que explotó en el canal oficial de la entidad de El Cairo. El diario británico The Sun manifestó que Mansour “ha afirmado incorrectamente que el ex árbitro dejó a su esposa para iniciar una relación homosexual”. Esto habría generado un mayor exacerbamiento de los fanáticos de la institución, ya que el juez empezó a recibir amenazas de muerte.

Cabe recordar que, lamentablemente, la homosexualidad es un tema sensible en Egipto. Esta situación fue descripta tiempo atrás por un abogado penalista de identidad reservada en charla con la revista española El Salto: “No existe una ley que prohíba la homosexualidad en sí, así que las autoridades utilizan sobre todo los crímenes de prostitución y el término libertinaje para acusar a los gays, aunque sea mentira. En algunos casos, los policías que llevan a cabo las detenciones afirman que durante una relación sexual se ha producido un intercambio de dinero, pese a que no sea cierto”.

La gravedad de esta supuesta declaración infundada por parte de uno de los dirigentes futbolísticos más importantes del país provocó la huida de Clattenburg para resguardar su seguridad y, con ello, su ida del cargo. La Asociación Egipcia de Fútbol (EFA, por sus siglas en inglés) lanzó un comunicado confirmando su partida: “El inglés Mark Clattenburg, jefe del Comité de Árbitros, renunció a su cargo el martes por la noche. La Junta Directiva de la EFA se reunirá mañana miércoles para decidir sobre la renuncia de Clattenburg”.

Sin embargo, la incomodidad del hombre, que colgó el silbato en 2017 tras una intachable carrera en la Premier League, venía de larga data porque llevaba dos meses sin cobrar por un total estimado de USD 39 mil por mes. Los problemas económicos se suman al conflicto iniciado con la liga, ya que le cambiaba sus designaciones, y tampoco encontraba eco en la Federación para concretar el arribo de referees extranjeros con el objetivo de impartir justicia en cruces determinantes. Esto último se había implementado en un intento por transparentar la labor arbitral.

Este final sorpresivo en Egipto cerró su etapa laboral en tierras africanas para el exjuez de 47 años, quien llegó a dirigir la final de la Eurocopa 2016 ganada por Portugal ante Francia, la final de la UEFA Champions League obtenida por Real Madrid en el clásico ante el Atlético y los Juegos Olímpicos de Londres 2012, entre otras competiciones de menor relieve.

